Samsung Galaxy S22 ispirato ad Apple iPhone 13? Sembra proprio di no

Samsung Galaxy S22, futuro top di gamma dell'azienda sudcoreana, continua a tenere alta la curiosità del pubblico. Negli ultimi giorni sono state diffuse interessanti anticipazioni che chiamano in causa il design del dispositivo: c'è chi ha ipotizzato una sostanziale ispirazione ai recenti Apple iPhone 13 ma, come vedremo, tale scenario sembrerebbe essere scongiurato (almeno per adesso).

Galaxy S22: cosa aspettarci dal prossimo flagship di Samsung?

In opposizione alle teorie che coinvolgono il colosso californiano, Galaxy S22 andrebbe a caratterizzarsi per un impatto estetico quasi del tutto simile a quello apprezzato sull'attuale Samsung Galaxy s21.

Non dovremmo quindi assistere ad uno stravolgimento del design ma solamente ad alcune piccole migliorie: il device infatti potrebbe distinguersi dal predecessore in virtù di spessore e dimensioni più contenute.

Il video che condividiamo di seguito mostra alcuni render ad opera del leaker Steve H.McFly (@OnLeaks) e, come si può facilmente notare, le somiglianze rispetto al Galaxy S21 sono davvero tante:

I cambiamenti maggiori, come detto, potrebbero riguardare le dimensioni del telefono che, sempre in base ai rumor, sarebbero pari a 146 x 70,5 x 7,6 mm: decisamente meno rispetto all'S21 per il quale sottolineiamo valori di 151,7 x 71,2 x 7,9 mm.

Samsung Galaxy s22 dovrebbe quindi essere realizzato puntando su una maggiore ergonomia in fase di utilizzo, sperando però che questi accorgimenti non pregiudichino la capacità della batteria implementata bordo del terminale.