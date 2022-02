Samsung Galaxy S22: i flagship saranno ecosostenibili

Secondo quanto si legge in rete, sembra che la serie Samsung Galaxy S22 utilizzerà un nuovo materiale composito realizzato con reti da pesca abbandonate; questa è una gran bella notizia.

Samsung Galaxy S22: realizzati con reti da besca abbandonate?

La line-up in arrivo Galaxy S22 di Samsung è prossima al debutto; pensavamo di sapere quasi tutto di questi dispositivi, ma ecco che spuntano nuovi dettagli davvero interessanti. Ma ciò che la maggior parte probabilmente non sapeva era che l'ultima gamma di ammiraglie utilizza un nuovo materiale fatto di reti da pesca scartate.

La società ha rivelato attraverso un comunicato stampa che la serie S22 utilizzerà un “nuovo materiale” costituito da reti da pesca scartate dirette nell'oceano riproposte.

Non sono state rilevate le componenti che costituiscono il suddetto materiale e nemmeno la percentuale dello stesso utilizzato. Tuttavia, è bello vedere la compagnia contribuire ai crescenti sforzi delle aziende tecnologiche per rendere i prodotti più sostenibili.

“L'uso di questo materiale segna un altro passo nel nostro viaggio Galaxy for the Planet che mira a ridurre al minimo la nostra impronta ambientale e contribuire a promuovere stili di vita più sostenibili per la comunità Galaxy“, ha scritto Samsung.

La società ha anche rivelato che in futuro incorporerà plastica destinata agli oceani riproposta in tutta la sua gamma di prodotti. Si dice che circa 640.000 tonnellate di reti da pesca vengano abbandonate nell'oceano ogni anno, ponendo grandi minacce alla vita marina, alle barriere coralline e agli habitat naturali, quindi la mossa è davvero di impatto. L'evento Galaxy Unpacked in programma per il 9 febbraio probabilmente farà più luce sul nuovo materiale, quindi vi invitiamo a restare connessi.

Samsung aveva in precedenza piani dettagliati per espandere l'uso di materiali riciclati nei prossimi tre anni per includere tutti i prodotti mobili e gli elettrodomestici, oltre all'eliminazione dell'uso della plastica monouso.