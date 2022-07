Samsung Galaxy S22 FE non ci sarà, ma S23 FE sì

Secondo quanto si apprende da alcuni report emersi online, sembra che il futuro Samsung Galaxy S22 FE non verrà rilasciato quest’anno. Curiosamente però, il modello S23 FE dovrebbe venir annunciato il prossimo anno. Cosa sta succedendo, dunque?

Dai report emersi in passato infatti, scopriamo che Samsung potrebbe non svelare alcun modello FE nel corso dell’anno corrente o all’inizio del prossimo. Il motivo? Cerchiamo di arrivarci insieme.

La gamma Fan Edition (FE) è molto apprezzata e venduta, bisogna ammetterlo, e tende a cannibalizzare le vendite degli altri modelli presenti in listino. L’azienda coreana però, intende vendere più unità dell’S22 Ultra. Potrebbe essere questo il motivo dell’assenza del futuro S22 FE?

Samsung Galaxy S22 FE: chi l’ha visto?

Secondo i rapporti emersi in rete, la compagnia sudcoreana pare che abbia assegnato i chipset destinati al modello FE all’S22 Ultra, così da aumentarne le unità disponibili sul mercato. Segnaliamo che questo modello è stato uno dei più venduti e apprezzati di sempre e non è faciel capirne i motivi: raccoglie l’eredità del Galaxy Note20 e ha prestazioni fotografiche di punta. Tuttavia, è stato introvabile per molto tempo a causa dell’assenza di chipset e semiconduttori necessari per la sua realizzazione.

In passato scopriamo che l’azienda aveva previsto di produrre circa 2 milioni di pezzi del modello S22 FE ma pare che abbia cambiato i piani all’ultimo. Al contrario, vedremo comunque l’S23 FE in gran quantità il prossimo anno.

Giusto per fare un veloce “remind me”, l’S22 Ultra è il primo telefono della gamma S a presentare la stilo sotto la scocca. Ad oggi, la compagnia ha venduto 10 milioni di telefoni e prevede una cifra simile per il secondo semestre dell’anno. Proprio l’iterazione Ultra guida le vendite della gamma.

