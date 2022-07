Samsung Galaxy S22 Ultra: perché acquistarlo? A chi si rivolge?

Uno dei migliori smartphone di punta che si possano portare a casa oggi è sicuramente il Samsung Galaxy S 22 ultra. Parliamo dell’ammiraglia del momento, erede del compianto Galaxy note 20 ma che, di fatto, fa parte della line Up Galaxy S. Questo vuol dire che coniuga le migliori caratteristiche della gamma dedicata ai fotografi con le peculiarità della suite business dei note. Lo portate a casa a soli 1097€, con spedizione gratuita e consegna veloce in 24 o 48 ore. Ovviamente parliamo della versione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Il risparmio è davvero notevole e vi permetterà di non spendere diverse centinaia di euro. Piccola chicca aggiuntiva, cioè il caricatore incluso nel prezzo… Cosa da tenere in considerazione.

Ma chi si rivolge a questo Samsung Galaxy S22 Ultra?

È un top smartphone, quindi vuol dire che sarà destinato agli utenti che devono farne un uso pro. Pensiamo a tutti coloro che sono soliti prendere appunti quando sono in giro. Grazie al pennino integrato nella scocca, facilmente utilizzabile e con tante funzionalità di punta, è il telefono perfetto per tutti gli architetti, i creativi e non solo.

E avendo delle fotocamere di alto livello, come quella principale dal 108 megapixel che riesce a girare video in 8K, questo è il cameraphone definitivo. Ci sono tante denti a bordo, una più incredibile dell’altra. Lo zoom ottico poi, e qualcosa di mai visto a bordo di un telefono. Conosco personalmente giornalisti che fanno reportage perché utilizzano questo dispositivo. La comodità di avere sensori così nitidi e risoluti che permettono di avere una lunghezza focale incredibile, gli aiuta molto nel loro lavoro.

Non dimenticate poi che le prestazioni sono davvero eccellenti grazie al processore di ultima generazione e al modem 5G che porta la connettività su un altro livello. Dovete considerare anche che lo schermo, abbastanza generoso, è uno dei migliori presenti sul mercato, con tutte le ultime tecnologie che si possano desiderare. Risoluzione al top e frequenza di aggiornamento variabile che fa sì che i contenuti siano più fluidi che mai.

A 1097,00 € non potete lasciarlo sfuggire, ma siete veloci perché non sappiamo quanto durerà ancora a quest’offerta. Con Amazon poi, avrete tutte le garanzie del caso, l’assistenza clienti per due anni, attiva sette giorni su sette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S22 Ultra : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Samsung Galaxy S22 Ultra è quello annunciato da Ebay: 29,90€. E' la miglior opzione oggi

Di seguito tutte le offerte in questi giorni accessibili