Samsung Galaxy S22 FE: un'altra conferma della sua assenza

Abbiamo appreso diverse indiscrezioni relative al futuro Samsung Galaxy S22 FE; il dispositivo dovrebbe essere l’erede dell’S21 FE, un flagship killer arrivato (in ritardo) a gennaio 2022. Tuttavia, scopriamo che questo telefono potrebbe non arrivare mai sul mercato. Il motivo è presto detto: il gadget potrebbe anche essere eccellente come i modelli da cui deriva (S21 FE e S20 FE) ma potrebbe anche non vendere molti pezzi se dovesse venir commercializzato in un periodo “poco felice”, come abbiamo visto quest’anno.

Sono tanti i rumors che suggeriscono che questo midrange di fascia altissima non sarà presentato da Samsung; sembra essere creto che la sua cancellazione sia già avvenuta presso l’azienda.

Samsung Galaxy S22 FE: chi l’ha visto?

A riportare la notizia ci ha pensato l’insider Yogesh Brar mediante dei post su Twitter. Il suo post è stato messo in sordina ma adesso possiamo prenderlo come un’altra, ulteriore prova a sostegno dell’eliminazione del device dalla produzione del colosso sudcoreano.

Non ci sono ad oggi sviluppi che ci possono far pensare ad una sua effettiva realizzazione; solitamente, a questo punto dell’anno, si hanno già le prime indiscrezioni relative alla nuova iterazione “Fan Edition” del top di gamma di Samsung. Abbiamo addirittura letto in passato che avrebbe ricevuto il SoC Dimensity 9000 di MediaTek, ma ora i tipster non hanno più il medesimo pensiero.

Arriviamo al sodo: Samsung Galaxy S22 FE potrebbe non arrivare mai; certo, tutto è da dire e, se dovesse arrivare a gennaio 2023, potrebbe ancora essere in tempo. Tuttavia, avrebbe senso vedere di nuovo un flagship killer venir “cannibalizzato” (passateci il termine) dalle ammiraglie next-gen? Galaxy S23 potrebbe rubare la scena quindi? Noi abbiamo ragione di credere di sì, ma tutto è da dire.

Intanto, se state cercando un buon affare, vi consigliamo l’S21 FE a soli 499,00€ su Amazon. Lo potete acquistare oggi e pagare in comode rate con il servizio CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.