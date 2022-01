Samsung Galaxy S22: eccolo, in tutte le colorazioni

I nuovi rendering appena trapelati di Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra mostrano le colorazioni ufficiali dei due terminali. Oramai non hanno più segreti.

Samsung Galaxy S22 Ultra: tutti i colori al lancio

L'OEM sudcoreano si sta preparando a lanciare la sua linea di punta della serie Galaxy S di prossima generazione che dovrebbe includere Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Prima del debutto, molti dettagli relativi ai telefoni sono trapelati online.

Ora, i rendering del Galaxy S22 e del Galaxy S22 Ultra sono emersi in rete tramite 91Mobiles, e mostrano i dispositivi da tutte le angolazioni così da fornirci uno sguardo chiaro al design. Sono rivelate anche le opzioni di colore per questi prossimi modelli.

I rendering per il Galaxy S22 Ultra rivelano che il dispositivo sarà reso disponibile in quattro colori: Borgogna, Verde, Phantom Black e Phantom White. Viene menzionato il fatto che il telefono avrà una struttura in metallo insieme a un pulsante di accensione e ai tasti per il bilanciere del volume sul lato destro del dispositivo.

In linea con i rapporti precedenti, il dispositivo ha bordi curvi anziché angoli rettangolari. Inoltre, si dice che l'S22 Ultra verrà fornito con uno slot dedicato per alloggiare lo stilo S Pen.

Il famoso tipster Evan Blass ha anche condiviso un'immagine del rendering del Galaxy S22 Ultra in un colore simile al bronzo. I render rivelano che il colosso sudcoreano ha abbandonato l'isola della fotocamera sul retro e i sensori sono posizionati direttamente sul dispositivo.

D'altra parte, il Galaxy S22 avrà un design simile con un foro nella posizione centrale in alto sul pannello del display. Anche questo avrà una struttura in metallo e il frame laterale destro ospiterà un pulsante di accensione e tasti a bilanciere del volume.

Lo smartphone presenterà una configurazione a tripla lente sul pannello posteriore con i sensori posizionati direttamente sulla back cover. Si dice che il telefono verrà offerto in quattro colori: verde, oro rosa, nero fantasma e bianco fantasma.

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 saranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o dal SoC Exynos 2200 dell'azienda, a seconda della regione di riferimento. Questa volta, il flagship di fascia alta dovrebbe contenere anche 1 TB di memoria interna così da competere con il modello di fascia alta dell'iPhone 13 Pro.

Nel frattempo, il colosso sudcoreano ha confermato che il chipset di prossima generazione del marchio sarà annunciato l'11 gennaio. I dispositivi dovrebbero diventare ufficiali l'8 febbraio e saranno disponibili all'acquisto a partire dal 25 febbraio, ma Samsung deve ancora confermare ciò.