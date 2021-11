Samsung Galaxy S22: ecco le colorazioni ufficiali

Le colorazioni dei nuovi flagship della serie Galaxy S22 di Samsung sono appena trapelate online; la produzione di massa inizierà il mese prossimo, stando a quanto si legge.

Samsung Galaxy S22: cosa sappiamo finora?

L'OEM sudcoreano sta lavorando alla prossima generazione di smartphone di punta della serie Galaxy S: arriveranno presto infatti, i nuovi Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Questa volta, l'azienda dovrebbe lanciare i suoi dispositivi nel mese di febbraio invece che a gennaio.

Ora, prima del lancio dei terminali, le loro opzioni di colore sono trapelate online. I modelli S22 e S22 Plus saranno disponibili in quattro colori: nero, verde, rosa, oro e bianco, mentre il modello S22 Ultra sarà disponibile nei colori nero, rosso scuro, verde e bianco.

S22/+/U phone production from 1st week of December. Colors by model:

S22 – Black, Green, Pink Gold, White

S22+- Black, Green, Pink Gold, White

S22U – Black, Dark Red, Green, White — Ross Young (@DSCCRoss) November 3, 2021

Tenete presente che non tutte le tinte saranno rese disponibili in ogni regione poiché alcune delle tonalità saranno esclusive di alcune Paesi.

Per quanto riguarda la produzione, Ross Young ha recentemente previsto che i nuovi flagship di casa Samsung entreranno in produzione di massa durante la prima settimana di dicembre. Se ciò dovesse essere veritiero, l'azienda avrà bisogno di più tempo per raggiungere un livello in cui si potrà dichiarare soddisfatta del numero di unità prodotte.

Ciò significa sostanzialmente che gli smartphone della serie Galaxy S22 verranno resi disponibili per l'acquisto a febbraio. La serie Samsung Galaxy S21, entrata in produzione alla fine di ottobre o all'inizio di novembre dello scorso anno, è arrivata in commercio nel mese di gennaio 2022.

Infine, nelle notizie correlate, se si crede ai rapporti trapelati sul web, lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE sarà annunciato a gennaio di quest'anno durante il CES 2022.