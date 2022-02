Samsung Galaxy S22 e Tab S8: trapelano i video teaser

I video teaser dei nuovi Samsung Galaxy S22 Ultra e Galaxy Tab S8 Ultra sono appena emersi online. Sì, ci troviamo di fronte all'ennesimo rumor che riguarda i prodotti che vedremo domani.

Samsung Galaxy S22 e Tab S8: ci siamo, mancano poche ore

Samsung presenterà ufficialmente la serie Galaxy S22 e la gamma di tablet premium Galaxy Tab S8 domani durante l'evento Galaxy Unpacked 2022. Le immagini e le funzionalità dei prossimi terminali sono trapelate prima del lancio. Ora, anche i video di marketing dei prodotti in questione sono emersi in rte.

I video hands-on ufficiali dei nuovi S22, S22 Ultra e Tab S8 Ultra sono stati pubblicati da @DemonixLeaks su Twitter. Il video mostra le versioni blu, verde, rosa e bianca del modello standard della serie di flagship.

Il Galaxy S22 Ultra può essere visto nelle sue colorazioni: nero, rosso e bianco. Ha un design più squadrato rispetto al Galaxy S22 e al Galaxy S22+. Poiché lo smartphone dispone anche di una S Pen integrata, è considerato il vero successore del Galaxy Note 20 Ultra.

Contestualmente a ciò, grazie al portale LetsGoDigital, veniamo a conoscenza di ulteriori foto ufficiali del super flagship:

Il secondo video mostra il Galaxy Tab S8 Ultra e il suo enorme display Dynamic AMOLED 2X con notch al seguito. Potete anche vedere la S Pen in dotazione, che può essere fissata magneticamente sul retro (accanto alla configurazione della fotocamera). Il video trapelato mostra anche come gli utenti saranno in grado di utilizzare il Tab S8 e il S22 insieme per la creazione di contenuti.

L'accessorio per la copertura della tastiera di Samsung per il Galaxy Tab S8 Ultra può essere visto anche nel video trapelato. L'azienda potrebbe anche aver migliorato l'esperienza multitasking sui suoi tablet di fascia alta che dovrebbero eseguire l'interfaccia utente 4.1 basata su Android 12 pronta all'uso.