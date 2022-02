Samsung Galaxy S22 Ultra: il SoC divide, il SoC unisce

Ogni anno, Samsung lancia le versioni Exynos e Snapdragon dei suoi telefoni di fascia alta e adesso sappiamo che, per la prima volta nella storia, gli utenti indiani otterranno la versione con il SoC di punta di Qualcomm.

Samsung Galaxy S22 Ultra: gli utenti indiani ottengono il chip dei loro sogni

A causa delle prestazioni inferiori dei chipset Exynos negli ultimi anni, i consumatori indiani hanno chiesto a Samsung di lanciare le versioni Snapdragon degli smartphone della serie Galaxy S e Galaxy Note e sembra che quest'anno otterranno una risposta alle loro preghiere.

Secondo un nuovo rapporto, l'informatore Ishan Agarwal ha confermato che l'OEM sudcoreano svelerà le versioni Snapdragon 8 Gen 1 relative ai nuovi Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra in India. Questa sarebbe la prima volta che Samsung inserirà un SoC di punta Qualcomm in un flagship Galaxy S nel mercato indiano. L'anno scorso, l'azienda sudcoreana aveva svelato solo la versione Snapdragon 865 del Galaxy S20 FE 5G in India dopo una forte domanda da parte dei consumatori.

Secondo una precedente fuga di notizie, le versioni Snapdragon degli smartphone della serie Galaxy S22 saranno lanciate in Cina, Giappone, America Latina, Nord America, Corea del Sud e Sud-est asiatico. Le varianti Exynos 2200 degli smartphone saranno disponibili in Africa, CSI (Commonwealth of Independent States), Europa, Medio Oriente e Sud-ovest asiatico.

Sia Exynos 2200 che Snapdragon 8 Gen 1 sono fabbricati utilizzando il processo a 4 nm di Samsung Foundry e sono dotati di core CPU v9 di ARM. Sono inoltre dotati di 5G (mmWave e sub-6GHz), GPS, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Tuttavia, l'Exynos 2200 utilizza la GPU Xclipse 920 basata su AMD RDNA 2 con ray-tracing con accelerazione hardware e VRS. Lo Snapdragon 8 Gen 1 utilizza la GPU Adreno di nuova generazione.