Samsung Galaxy S22 è facile da riparare? Il primo teardown ce lo dice

Il canale YouTube PBKreviews ha messo le mani su un Samsung Galaxy S22 ed ha effettuato il canonico “teardown” per verificare quanto sia effettivamente semplice da riparare in caso di guasti. Il primo quadro che emerge è quella di una costruzione molto simile alla precedente line-up dei Galaxy S21, con alcune importanti differenze a cui prestare attenzione in sede di smontaggio.

Samsung Galaxy S22: il teardown e a cosa fare attenzione

Mantenendo generalmente lo stesso design esterno, non è una sorpresa che i nuovi dispositivi della famiglia Samsung Galaxy S22 somiglino internamente a quelli della generazione precedente. Come detto però ci sono alcuni elementi che sono stati modificati e che potrebbero sorprendere chi adotterà un approccio troppo sbrigativo durante il teardown.

Prima di tutto, la parte posteriore in vetro richiede qualche accortezza in più per evitare che venga danneggiata durante la proceduta. La protuberanza della fotocamera è invece facilmente sostituibile e trattenuta con un po' di adesivo che si stacca abbastanza agevolmente.

La vera sfida è rappresentata piuttosto dalla batteria: vista la mancanza di linguette di estrazione e l'utilizzo di una parte adesiva molto resistente al di sotto, se doveste trovarvi a sostituirla per qualche motivo dovrete essere sicuri di avere una mano molto ferma, onde evitare danneggiamenti.

Per il complesso, comunque, il canale fornisce un punteggio di riparabilità di 7,5 su 10, pareggiando il voto assegnato proprio ai Galaxy S21. Merito del design interno, che permette un facile accesso, così come una sostituzione del display che non appare troppo complicata. La prova è riferita esclusivamente ai Samsung Galaxy S22 e S22+, per il modello Ultra si procederà invece per un secondo test.