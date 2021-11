Qualcomm Snapdragon 898: FORSE non si chiamerà così

Qualcomm potrebbe chiamare il suo prossimo processore Snapdragon 898 con un nome completamente diverso; questo è quanto rivelato recentemente da leaks emersi in rete.

Qualcomm Snapdragon 898: quale potrebbe essere il suo nome?

Il tanto atteso Tech Summit di Qualcomm si dice che sia stato programmato per il 30 novembre ed è destinato ad alzare il sipario sul processore di punta di quest'anno: lo Snapdragon 898. Tutto molto bello ma c'è un problema. Si vocifera che l'ultimo chip non si chiamerà affatto così; si dice che l'azienda voglia cambiare lo schema di denominazione scegliendo un “Snapdragon 8 Gen1” come nuovo nome.

Le informazioni provengono da un noto blogger tecnologico che ha insinuato che la familiare convenzione di denominazione a tre cifre sta per finire.

Tuttavia, in base alle informazioni dell'insider, il chip di punta di Qualcomm manterrà l' “8” del suo vecchio moniker, che dovrebbe essere sufficiente per trasmettere il suo status di fiore all'occhiello. Per chi non lo sapesse, i SoC della serie Snapdragon 8 sono sempre stati il ​​top della gamma e sono stati per lo più limitati agli smartphone di fascia alta.

Venendo allo stesso Snapdragon 8 Gen1, o come volete chiamarlo prima del suo lancio, si dice che questo offrirà un miglioramento delle prestazioni del 20% rispetto al suo predecessore. Sarà caratterizzato da un core CPU ARM Cortex-X2 principale in esecuzione a 3.0GHz, tre mid-core basati su Cortex-A710 con clock a 2.5GHz e quattro efficienti core derivati ​​Cortex-A510 in esecuzione a 1.79GHz.

Associato alla CPU sarà il modem Snapdragon X65 5G che può teoricamente offrire una velocità massima di downlink di 10 Gbps. Il bit grafico sarà gestito da una GPU Adreno 730 integrata. A proposito di questa scheda grafica, si dice che permetterà prestazioni mai viste prima.