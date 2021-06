Secondo quanto riferito, Samsung Galaxy S22 non disporrà dell'agognata fotocamera sotto il display. Questa notizia, che non farà piacere ai fan del brand, arriva come un fulmine a ciel sereno, andando contro tutte le indiscrezioni emerse finora.

Samsung Galaxy S22 non avrà la selfiecam under display

Il prossimo smartphone di punta di Samsung dovrebbe essere il Galaxy S22 che non arriverà sugli scaffali fino al prossimo anno. Tuttavia, i rumors sono stati costantemente inondati di fughe di notizie e indiscrezioni in merito. L'ultima voce di corridoio proviene dalla Corea del Sud e sostiene che l'ammiraglia di nuova generazione probabilmente arriverà senza una fotocamera sotto il display.

L'attuale Galaxy S21 è dotato di una configurazione della fotocamera di alta qualità, ma il Galaxy S22 dovrebbe presentare alcuni miglioramenti sostanziali al modulo fotografico. Una di queste caratteristiche risiederà nel sistema di stabilizzazione del sensore e in un modulo periscopico con zoom continuo.

Ci sono state anche voci secondo cui il dispositivo sarà dotato di una fotocamera selfie sotto il pannello. Secondo questo ultimo rapporto dalla Corea del Sud, è appena emerso che questo potrebbe non accadere.

Il rapporto indica che il gigante tecnologico coreano ha deciso di non utilizzare il sistema di telecamere sotto lo schermo sulla serie Galaxy S22. Il rapporto ha suggerito che la qualità dell'immagine della fotocamera UD non è soddisfacente per Samsung. Inoltre, la resa del prodotto è ancora molto bassa e non sarà in grado di soddisfare i requisiti di milioni di unità di produzione che debutteranno lo scorso anno.

In sostanza, l'azienda starebbe ancora lavorando per migliorare la qualità della fotocamera e il tasso di rendimento. La fotocamera sotto il display dovrebbe debuttare sulla serie Galaxy Note nell'H2 2022.

Il flagship del 2022 dovrebbe presentare una main camera co-progettata con Olympus. L'ammiraglia sarà alimentata da un processore Exynos 2200 in alcuni mercati e dal SoC Qualcomm Snapdragon 895 negli altri mercati.

Samsung

Smartphone