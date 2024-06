Samsung Galaxy S22 5G a 399,99€: questo è il telefono che devi prendere ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S22 5G, un prodotto entry level ma premium, dotato di specifiche tecniche esagerate, con un design minimal ed elegante e una scheda tecnica che ve lo farà amare ad ogni utilizzo. Pensate che il modello con 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e in colorazione “Phantom Black”, costa soltanto 399,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non di meno, con il servizio di Prime potrete perfino usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e avrete diritto al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche.

Con il servizio di Amazon Prime poi, sappiate che avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito. Potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Il risparmio sul valore di listino sarà pari al 32%, quindi correte a prenderlo adesso.

Samsung Galaxy S22 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un flagship entry level ma è dotato di specifiche tecniche esagerate; ha un processore Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, non espandibile. Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz al seguito. Non manca poi una batteria capiente e generosa che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C.

A soli 399,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza eguali e senza rivali. Correte a prenderlo adesso.