Samsung Galaxy S21 ora può sbloccare le automobili

Samsung ha ora trasformato le sue ammiraglie Galaxy con tecnologia UWB in chiavi digitali per automobili smart di ultima generazione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Samsung: le ammiraglie sbloccano e bloccano le auto

Nel gennaio 2021, è stato riferito che l'OEM sudcoreano era in trattative con una serie di case automobilistiche per estendere le funzionalità delle chiavi digitali della serie Galaxy S21. Sembra che la partnership abbia avuto successo poiché gli smartphone di punta dotati della Ultra-Wideband (UWB) sono ora in grado di funzionare come chiavi digitali per auto. Con questa feature, gli utenti possessori di device premium di Samsung che dispongono dell'UWB saranno in grado di bloccare, sbloccare e avviare alcune auto utilizzando i propri telefoni.

La tecnologia UWB sembra un punto di svolta nel settore tecnologico, visto che le sue applicazioni sono in forte espansione in diversi campi; dagli smart tag agli smartphone e persino agli elettrodomestici intelligenti. Nello specifico, si tratta di un protocollo di comunicazione wireless a corto raggio che utilizza onde radio per una connettività simile al Bluetooth e al Wi-Fi, sebbene abbia una frequenza molto più elevata. L'UWB offre una maggiore precisione.

Non di meno, consentirà agli utenti di bloccare e sbloccare le proprie auto, avviare il motore e svolgere alcune altre attività. Come affermato nel rapporto di gennaio, la funzionalità della chiave digitale consentirà al proprietario di condividere l'accesso alla propria auto con altre persone, impostare un limite di tempo per quanto tempo funzionerà la chiave digitale condivisa.

Il primo veicolo ad avere questa caratteristica è il veicolo elettrico Genesis V60 in Corea entro la fine dell'anno.

L'UWB è già presente nel Galaxy S21+, S21 Ultra, Z Fold 2, Z Fold 3 e Note 20 Ultra. Probabilmente sarà una caratteristica di punta nei successivi modelli di punta di Samsung, in futuro. È anche probabile che le auto che godranno della suddetta funzionalità possano diventare più numerose in futuro.