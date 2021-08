Secondo quanto riferito, le vendite della serie Samsung Galaxy S21 sono state le peggiori nella storia della serie. Se ricordate, la line-up S20 è nota per non essere stata ampiamente apprezzata dal pubblico. Di conseguenza, l'OEM sudcoreano non solo ha rilasciato la serie Galaxy S21 un mese prima, ma ha anche applicato un prezzo di lancio più basso. Nonostante ciò, si dice che i dati di vendita degli ultimi modelli della serie Galaxy S siano persino inferiori a quelle dei suoi predecessori.

Samsung Galaxy S21 non piace? Cosa succede?

Secondo un rapporto di Kiwoom Securities (tramite Business Post), Samsung è riuscita a vendere solo 13,5 milioni di unità di device facenti parte della serie Galaxy S21 durante i suoi primi sei mesi sul mercato. Il rapporto afferma che le vendite sono diminuite del 20% e di un enorme 47% rispetto alla serie S20 e alla serie S10.

Si dice che i modelli della serie Samsung Galaxy S21 siano gli smartphone della serie Galaxy S con le prestazioni peggiori nei primi sei mesi dopo il rilascio. Infatti, come si evince dai dati pubblicati, le vendite della gamma Galaxy S sono diminuite gradualmente ogni anno.

Sembra che le persone abbiano perso interesse per l'iconica serie Galaxy S. Sfortunatamente, questa non è l'unica cattiva notizia per Samsung. Il gigante tecnologico Xiaomi ha superato il colosso sudcoreano diventando così il più grande marchio di smartphone in Europa per la prima volta nel secondo trimestre del 2021. Per chi non lo sapesse, la società cinese è anche il secondo marchio di telefonia al mondo al momento, dopo Samsung, però.

Poiché quest'anno non ci sarà un Galaxy Note, Samsung continuerà a promuovere la serie Galaxy S21 nella seconda metà dell'anno così da aumentare le vendite. Tuttavia, la compagnia pare che si voglia concentrare maggiormente sulla serie di dispoisitivi pieghevoli.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la società coreana utilizzerà un chipset Exynos dotato di GPU AMD nella serie Galaxy S22 del prossimo anno. Si dice che questo SoC sia più potente del Qualcomm Snapdragon 895. L'azienda prevede questo fattore di differenziazione per migliorare le vendite in calo della serie Galaxy S.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 5G: tutti i prezzi

Samsung

Samsung Galaxy S21 5G

Smartphone