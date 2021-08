Xiaomi guida le spedizioni di smartphone in Europa per la prima volta nel secondo trimestre del 2021: questo è quanto si evince da un recente report trapelato online.

Xiaomi è da record ovunque

L'OEM cinese ha raggiunto per la prima volta in assoluto il primo posto nelle spedizioni di smartphone in Europa. L'azienda ha guidato il mercato nel secondo trimestre di quest'anno, con una quota di mercato che ha raggiunto il 25% delle spedizioni totali.

Secondo un rapporto di StrategyAnalytics, Xiaomi ha registrato una crescita annua del 14% nel secondo trimestre del 2021. Durante questo periodo, la compagnia ha spedito un totale di 50 milioni di unità.

Il rapporto ha aggiunto che la ripresa guidata dal mercato degli smartphone e la ripresa dell'economia hanno anche consentito una sana domanda da parte dei consumatori con dispositivi obsoleti, insieme ad un crescente interesse per i nuovi telefoni che supportano la rete 5G.

Boris Metodiev, Direttore associato di Strategy Analytics, si è espresso in merito:

I mercati europei degli smartphone hanno avuto un trimestre forte guidato dalla ripresa del Covid, dopo il crollo del 2020. Il clou del trimestre è che Xiaomi sta emergendo come il fornitore numero uno in termini di spedizione per il prima volta. Xiaomi ha spedito quasi 13 milioni di unità nel continente per sostituire il leader di lunga data Samsung. Xiaomi ha riscontrato un grande successo in Russia, Ucraina, Spagna e Italia, tra gli altri, e ha trovato clienti desiderosi delle sue serie Mi e Redmi di smartphone ricchi di funzionalità e di valore.

Mentre il marchio cinese ha registrato una crescita durante questo periodo, il colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha registrato un calo del 7% su base annua in Europa, con 12 milioni di unità spedite nel secondo trimestre. Inoltre, ha anche affrontato una forte concorrenza con Apple nel mercato di fascia alta e nel frattempo non è riuscita a trarre vantaggio dal declino di Huawei nella regione locale asiatica. Il gigante con sede a Cupertino, d'altra parte, ha visto una crescita del 16% anno su anno in questo periodo, vendendo 10 milioni di unità in Europa.

