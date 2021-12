Samsung Galaxy S21 FE: un utente lo ha già acquistato

Non sono solo i leaker a rovinare il lancio del futuro flagship killer di Samsung, il famigerato Galaxy S21 FE. Ecco cosa è successo.

Samsung Galaxy S21 FE: il debutto fra tipster e fughe di notizie

Sembra che l'OEM sudcoreano non riesca a prendersi una pausa quando si tratta di indiscrezioni che mostrano il Galaxy S21 FE. Bene, questa volta non sono in realtà i leaker di dispositivi a rovinare il lancio dell'S21 FE, ma un utente su Reddit che è stato in grado di comprare un'unità “attraverso un canale principalmente al dettaglio” ed è ora disposto a rispondere alle domande di tutti sul telefono.

Lo screenshot qui sotto è stato incluso come “prova” dell'acquisto del telefono. L'uomo ha mostrato la confezione al dettaglio del Galaxy S21 FE 5G insieme al device che esegue il benchmark CPU-Z. Quest'ultimo conferma la presenza del chipset Snapdragon 888 a bordo.

Inoltre, il Redditor ha confermato che l'S21 FE, anche se supporta i 120Hz, non ha un display con frequenza di aggiornamento adattiva.

Il Galaxy S21 FE esegue Android 11 o Android 12?

L'unità Galaxy S21 FE venduta al Redditor in questione sembra essere una delle prime unità di produzione, poiché esegue il firmware di agosto, ovvero Android 11. Ma ci sono prove a sostegno dell'idea che il Galaxy S21 FE esegua Android 12 nativamente.

Benchmark a parte, il firmware basato su Android 12 è già disponibile per il download dal sito ufficiale di SamMobile, quindi siamo abbastanza sicuri che l'unità di produzione finale verrà fornita con la skin One UI 4.0 basata sull'ultima generazione del roobttino verde.

Tornando alla questione dell'hardware, tenete presente che il Galaxy S21 FE non sarà alimentato dal chipset Snapdragon 888 in tutti i mercati e che i clienti nella maggior parte dei paesi asiatici (e europei?) riceveranno invece la variante dotata del SoC Exynos 2100.

Il debutto è previsto per l'11 gennaio prossimo.