Samsung Galaxy S21 FE è appena apparso all'interno del Google Play Console; questo vuol dire che l'azienda si sta preparando per un lancio imminente?

Samsung Galaxy S21 FE: facciamo il punto

Non c'è più dubbio che il colosso tecnologico coreano Samsung stia pianificando di rilasciare presto il Galaxy S21 FE. Il dispositivo è apparso in rete per mesi e mesi, ma si erano perse le sue tracce poche settimane or sono.

Non molto tempo dopo che i rendering 3D del Galaxy S21 FE sono apparsi in rete, il dispositivo è stato individuato sul Google Play Console.

L'apparizione sul portale di Google, individuata grazie ai colleghi di MyFixGuide, conferma alcune delle specifiche chiave dell'ammiraglia in arrivo.

Il portale indica che il terminale sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 e una frequenza di 840 MHz. Il processore è abbinato a 6 GB di RAM. Si vocifera l'arrivo di una versione con SoC Exynos 2100 ma non possiamo confermare se tale veariante diventerà una realtà.

Sebbene la dimensione del display non sia stata elencata, l'S21 FE presenterà una risoluzione del display di 1080 x 2009 pixel. Le indiscrezioni precedenti suggeriscono che il termiale dovrebbe presentare un display AMOLED FHD + da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display ha un design a perforazione che ospita una fotocamera selfie da 32 MP. Il dispositivo funzionerà anche con Android 11 e skin OneUI al seguito

Per quanto riguarda la data di uscita, questa è ancora un mistero. Non ci resta che attendere la conferma definitiva da parte di Samsung ma il lancio potrebbe avvenire, probabilmente, nelle prossime settimane. Restate connessi.

