I rendering 3D appena trapelati del nuovo flagship killer Samsung Galaxy S21 FE sottolineano quali saranno i colori disponibili per l'acquisto al lancio.

Samsung Galaxy S21 FE: facciamo il punto

L'OEM sudcoreano dovrebbe lanciare il Galaxy S21 FE entro la fine dell'anno come successore del famosissimo Galaxy S20 FE lanciato lo scorso anno. Per un po' di tempo, il Galaxy S21 FE è stato l'argomento cardine delle indiscrezioni che emergevano online; ci si aspettava un debutto per agosto, ma ora pare che il terminale arrivi in commercio soltanto nel prossimo autunno.

Sebbene i rendering del dispositivo non siano stati evasivi, il popolare informatore, Evan Blass ha condiviso una serie di nuovi mockup 3D dell'S21 FE che mostrano l'intero dispositivo in tutto il suo splendore. Le immagini mostrano anche la vasta gamma di opzioni di colore in cui sarà disponibile lo smartphone.

Seguendo i render, il Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile nelle opzioni di colore bianco, verde, grigio, viola e blu. Voci precedenti suggeriscono che il device sarebbe stato lanciato in soli quattro colori, ma le immagini includono un'opzione viola inedita come quinta aggiunta al mix.

Il flagship dovrebbe presentare un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo ha un design a perforazione che ospita una fotocamera selfie da 32 Megapixel. Dovrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 e dal chipset Exynos 2100 a seconda del mercato di riferimento.

Il processore sarà abbinato ad un massimo di 8 GB di RAM e ci saranno fino a 256 GB di spazio di archiviazione; purtroppo, non ci sarà lo slot per l'espansione della memoria mediante microSD.

L'S21 FE includerà una configurazione a tripla lente nella parte posteriore e funzionerà su base Android 11 personalizzata con skin One UI 3.1.

Sotto la scocca, il telefono includerà anche una batteria da 4.500 mAh con supporto per la fast charge cablata da 25 W; non mancherà la ricarica wireless rapida da 15 W e la reverse wireless charge da 4,5 W.

Non ci sono ancora notizie ufficiali da parte dell'azienda in merito alla data di lancio, ma si ipotizza che lo smartphone possa venire lanciato a settembre 2021.

