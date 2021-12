Samsung Galaxy S21 FE: spuntano le prime recensioni

Il video di unboxing del Samsung Galaxy S21 FE appare online insieme alla prima recensione in super anteprima del device. Sembra che il telefono sia andato a ruba in Sud Africa.

Samsung Galaxy S21 FE: cosa sappiamo al momento

Un utente Reddit con l'identità u/UnknownWon ha pubblicato un video di unboxing del Galaxy S21 FE, che mostra alcune delle sue caratteristiche distintive. Il video contiene anche maggiori dettagli sul telefono in questione mentre il lancio di gennaio del dispositivo si avvicina sempre più. La scatola sottile del terminale non include il caricabatterie, come da video.

Non ci sono ancora conferme sulla data esatta di gennaio per il debutto, poiché le speculazioni girano intorno alle prime due settimane del nuovo anno. In particolare, l'evento CES 2022 potrebbe essere un momento perfetto per la sua inaugurazione.

L'informatore di Reddit aveva precedentemente fornito alcuni dettagli sulle specifiche dell'S21 FE, tra cui una batteria da 4.500 mAh, supporto per la ricarica rapida e ricarica wireless rapida. L'informatore suggerisce anche che l'S21 FE soffre di un problemuccio allo schermo che tende leggermente al verde. Ha anche osservato che il bilanciamento del bianco del display non è regolabile manualmente.

Lo scanner di impronte digitali in-display dell'S21 FE è ottico mentre il telefono è dotato di 6 GB di RAM. Il modello nel video di unboxing è una variante dual SIM alimentata dal chipset Snapdragon 888.

Il Samsung Galaxy S21 FE ha avuto un viaggio tortuoso e sarà rilasciato nel corso del prossimo anno. Potrebbe avere un prezzo fino a 700 euro e potrebbe offrire alcune specifiche premium ed eleganti. Tuttavia, a causa del suo debutto ritardato, il Galaxy S21 FE arriverà soltanto un mese prima del lancio della line-up di top di gamma Galaxy S22.