Samsung Galaxy S21 FE: spuntano le cover ufficiali

Samsung ha rivelato prematuramente tutte le cover ufficiali del nuovo flagship killer Galaxy S21 FE; sono tutte molto belle, dotate di colori pastello in tinta con il device e che si abbinano alla perfezione alla recente line-up del brand.

Samsung Galaxy S21 FE: cover per tutti

Dovremmo essere a meno di una settimana dall'evento di presentazione ufficiale di Samsung per il suo prossimo dispositivo Fan Edition, il Galaxy S21 FE, e la società sembra essere al passo con i leaker. Dopo aver mostrato il terminale sul suo portale indonesiano quasi due settimane fa, l'azienda ha ora rivelato un elenco apparentemente completo dei prossimi modelli di cover per il dispositivo attraverso il suo portale ungherese.

L'OEM sudcoreano sta elencando più di dieci custodie diverse per il Galaxy S21 FE. Esistono cinque tipi di custodia, due delle quali trasparenti e senza colore, ovvero trasparenti. Gli altri tre modelli sono disponibili in una varietà di colori così da abbinarsi al meglio al telefono. La cover in silicone sarà disponibile in nero, lavanda, oliva, rosso e bianco. La custodia Smart Clear View sarà disponibile in nero, lavanda, oliva e bianco.

E infine, Galaxy S21 FE Thin Strap sarà disponibile con cinturino da polso in blu navy, giallo, arancione o verde lime. La cassa stessa, senza cinturino, sembra essere trasparente.

Samsung rilascerà quattro colori per il Galaxy S21 FE(?)

Come avrai già sentito o intuito, i futuri acquirenti dell'S21 FE dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra quattro opzioni di colore al massimo, a seconda della disponibilità del mercato. E sì, quei colori sono nero (grafite), lavanda, oliva e bianco.

Ci aspettiamo che la nuova ammiraglia faccia un'apparizione ufficiale all'inizio di gennaio, probabilmente il 4, per poi arrivare nei negozi l'11 del prossimo mese. Restate connessi con noi.