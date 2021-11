Samsung Galaxy S21 FE: si mostra dal vivo, finalmente

Le immagini dal vivo del Samsung Galaxy S21 FE sono appena emerse online e rivelano l'hardware interno del futuro flagship killer.

Samsung Galaxy S21 FE: cosa sappiamo?

Il Galaxy S21 FE è uno dei telefoni più attesi dell'anno. Un recente report online ha affermato che Samsung lo annuncerà al Consumer Electronics Show (CES) 2022, che si terrà all'inizio di gennaio. Poche ore fa, l'informatore affidabile Roland Quandt ha rivelato che un fornitore B2B con sede nel Regno Unito ha mostrato il guscio posteriore del Galaxy S21 FE rivelando i componenti interni e l'assemblaggio del dispositivo.

S21 FE rear cover with a lot less watermark. pic.twitter.com/vj2xv66Hwe — Roland Quandt (@rquandt) November 1, 2021

Il telefono dovrebbe arrivare in più colorazioni. Nel tweet menzionato sopra, il telefono può essere visto in colori come viola e verde oliva. Sarà dotato di un sistema a tripla fotocamera e un flash LED.

Il suo design posteriore ricorderà quello degli smartphone Galaxy S21 e Galaxy S21+. Tuttavia, sarà privo del componente metallico disponibile nell'unità fotografica dei modelli di quest'anno.

Si prevede che il Galaxy S21 FE prenderà in prestito molte delle sue specifiche dalla gamma S21. Dovrebbe arrivare con un pannello AMOLED da 6,4 pollici che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il telefono dovrebbe essere preinstallato con Android 11 basato su One UI 4.0. È probabile che ospiti una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W. Si dice anche che supporti la ricarica wireless da 15 W e la ricarica wireless inversa da 7,5 W.

I chip Snapdragon 888 / Exynos 2100 dovrebbero alimentare l'S21 FE. È probabile che venga fornito con fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Per la fotografia, potrebbe includere una camera frontale da 32 megapixel e un'unità a tripla lente così ripartita: 12 (principale) + 12 (ultrawide) + 8 megapixel (teleobiettivo).