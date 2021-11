Samsung Galaxy S21 FE sempre più vicino: ecco le cover

Di recente sono stati individuati materiali promozionali del prossimo Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ora, sono emerse le sue cover ufficiali sul sito Web di Samsung Colombia. Il flagship killer potrebbe debuttare il 4 gennaio e essere presentato al Consumer Electronics Show (CES) 2022, che si terrà subito dopo.

Samsung Galaxy S21 FE: grazie alle cover scopriamo il suo design

Come mostrato nelle immagini sottostanti, Samsung venderà diversi tipi di custodie e cover per i suoi clienti. Le immagini ci permettono di dare uno sguardo approfondito alle cover in silicone, a quelle rugged e a quelle trasparenti premium progettate per l'S21 FE.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare con un display AMOLED FHD+ da 6,41 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per i selfie, disporrà di una fotocamera frontale da 32 megapixel. Il suo pannello posteriore vanterà una fotocamera principale da 12 megapixel con supporto OIS, un obiettivo superwide da 12 megapixel e un tele da 8 megapixel.

A seconda del mercato in cui verrà vendsuto, l'S21 FE potrebbe essere disponibile con il chipset Exynos 2100 o lo Snapdragon 888. Il terminale verrà fornito con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Per la sicurezza dei suoi utenti, potrebbe offrire uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

L'S21 FE potrebbe ospitare una batteria da 4.500 mAh. Potrebbe arrivare con il supporto per la ricarica rapida da 25 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. Le immagini di marketing trapelate di recente mostrano che S21 FE arriverà in nero, crema, lavanda e bianco.