Samsung Galaxy S21 FE: questo dettaglio potrebbe non piacervi

Il Samsung Galaxy S21 FE ha avuto un lancio un po' turbolento. Il telefono sarebbe dovuto diventare ufficiale solo un anno dopo il debutto del modello precedente. Tuttavia, è stato posticipato diverse volte a causa della continua carenza globale di chip. Come previsto, il device presenta alcuni miglioramenti rispetto al Galaxy S20 FE e offre un processore più recente e un design in linea con le ultime ammiraglie. L'OEM sudcoreano ha anche apportato una modifica che potrebbe deludere diversi utenti: non ha inserito uno slot per schede microSD.

Perché il Samsung Galaxy S21 FE non ha uno slot per la microSD?

Sì, il Galaxy S21 FE non ha uno slot per schede microSD, il che significa che non potrete espandere lo spazio di archiviazione sul telefono dopo averne acquistato uno. La decisione di Samsung potrebbe irritare molti fedeli utenti Galaxy.

Di fatto, così facendo, sarete in balia dell'archiviazione integrata e delle diverse soluzioni cloud. C'è da dire che anche gli altri telefoni della serie S21 non dispongono di uno slot per l'espansione della memoria mediante schede microSD, quindi non siamo troppo sorpresi di vedere che l'S21 FE sia privo di questo elemento.

Ad ogni modo, dato il suo stato “FE (Fan Edition)“, speravamo che potesse includere l'espansione della memoria, dato l'elevato numero di fan del marchio che effettivamente apprezza l'espansione dello storage mediante schedine microSD.

Con l'esclusione di uno slot per le microSD, del jack per cle cuffieffie e del caricabatterie in dotazione, non siamo sicuri di come il telefono riesca a mantenere il “tag” FE, almeno se lo intendiamo considerare come l'erede diretto del Galaxy S20 FE.

Acquisterete il nuovo Galaxy S21 FE? Se sì, quali funzionalità vi hanno attratto al telefono e, se non state effettuando l'aggiornamento, qual è il motivo? Fatecelo sapere.