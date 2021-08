Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile in quattro opzioni di colore negli Stati Uniti. Ipotizziamo che queste tinte siano disponibili anche negli altri mercati in cui il device verrà commercializzato.

Samsung Galaxy S21 FE: cosa sappiamo ad oggi?

Al suo prossimo evento Galaxy Unpacked, previsto per l'11 agosto, Samsung dovrebbe annunciare il suo Galaxy S21 FE insieme ai suoi nuovi smartphone pieghevoli e ad alcuni altri prodotti.

Ora, un nuovo rapporto rivela che il dispositivo sarà disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti tramite T-Mobile. Tuttavia, non sarà una versione esclusiva ed è probabile che questo prodotto verrà venduto anche da altri provider, oltre che dalla stessa Samsung.

Il tweet di Max Weinbach rivela che lo smartphone disporrà di quattro opzioni di colore negli Stati Uniti: grigio, verde chiaro, viola chiaro e bianco. Aggiunge che T-Mobile li venderà tutti e quattro.

T-Mobile will have 4 S21 FE colors — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 3, 2021

In precedenza, la produzione del Galaxy S21 FE è stata influenzata dalla continua carenza globale di chip. Tuttavia, è stato recentemente riferito che la filiale produttiva è tornata in pista, ma c'è ancora la possibilità che il colosso sudcoreano abbia spostato in avanti la data di rilascio di questo smartphone; l'azienda coreana potrebbe sì concentrarsi sul rilascio dei nuovi dispositivi pieghevoli questo mese.

Finora, le voci indicano che il flagship entry-level presenterà un display Super AMOLED da 6,4 pollici con una risoluzione dello schermo Full-HD+. Sarà un pannello piatto ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz con una frequenza di campionamento più elevata.

Dovrebbe essere dotato di una tripla lente sul posteriore, con un obiettivo principale da 12 megapixel, un'unità secondaria da 12 megapixel e un sensore da 8 megapixel. Sull'anteriore, il dispositivo vanterà una fotocamera selfie da 32 megapixel.

Sotto il cofano, lo smartphone dovrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Conterrà una batteria da 4.370 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida.

Samsung

Smartphone