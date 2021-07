Secondo quanto si apprende, molti utenti non vedono l'ora che arrivi il Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition). Seguendo la strategia dell'anno scorso, questo device dovrebbe avere lo stesso hardware del Galaxy S21, anche se disporrà di qualche carenza in più rispetto al modello standard della gamma e sarà leggermente più economico. Ora, il suddetto prodotto è apparso sull'ente per la certificazione TENAA rivelando così alcune delle sue specifiche tecniche e caratteristiche.

Samsung Galaxy S21 FE: specifiche tecniche

L'elenco mostra che le speculazioni finora riguardanti questo smartphone sono state corrette. Pertanto, il dispositivo utilizzerà uno schermo flat Super AMOLED da 6,4 pollici con foro centrale. Questo display ha una risoluzione di FHD+ e supporterà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, questo dispositivo dovrebbe essere dotato di un sensore di impronte digitali sotto lo schermo.

Proprio come il resto della serie 2021, il Galaxy S21 FE verrà fornito con un SoC Snapdragon 888. Questo chip sarà supportato da 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di memoria interna. Inoltre, il flagship entry-level supporterà Android 11 out-of-the-box. Per mantenere le luci accese, questo dispositivo avrà una batteria da 4370 mAh che supporta la ricarica rapida da 45 W.

Questo smartphone verrà fornito con una back cover posteriore in plastica ma utilizzerà comunque una configurazione a tripla lente. Nello specifico, verrà fornito con un grandangolo da 12 MP, una lente ultra-wide da 12 MP e un tele da 8 MP che supporta lo zoom 3x. La configurazione complessiva di questo dispositivo non è molto diversa da quella vista con la generazione precedente.

Guardando i parametri principali e la configurazione dello schermo, il Galaxy S21 FE sarà senza dubbio un modello di punta purosangue con un piccolo schermo. Sia il modello cinese che quello statunitense dovrebbero contenere il chipset Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 888. Samsung utilizzerà il proprio Exynos 2100 nei modelli destinati al rilascio in altre regioni.

Prezzo al lancio

In precedenza, la versione statunitense del Samsung Galaxy S20 FE aveva un prezzo di partenza di $ 699. In Cina, il prezzo di partenza di questo dispositivo è stato di 3.999 yuan (616 dollari). Ci aspettiamo che questo dispositivo mantenga il prezzo della generazione 2020.

