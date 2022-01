Samsung Galaxy S21 FE o S21+: quale conviene acquistare?

Samsung Galaxy S21 FE o Galaxy S21+: prezzo più basso o schermo più grande? Le differenze fra i device sono minime, perciò… a voi la scelta.

Samsung: la sfida è in famiglia

Se il Galaxy S21 FE è quasi indistinguibile dal modello Galaxy S21 di base, sarà più facile distinguerlo dall' S21+ più grande basato esclusivamente sulle dimensioni. I tre terminali si assomigliano tutti, ma il modello Plus si distingue di più grazie a un display più grande e un paio di altre funzionalità extra.

In sostanza, il Galaxy S21+, il Galaxy S21 e il Galaxy S21 FE sono lo stesso prodotto, tranne per il fatto che il modello Plus ha una finitura Gorilla Glass più bella e non un retro in plastica. Inoltre, ha un display da 6,7 ​​pollici leggermente più luminoso (di 100 nit di picco) e più grande, oltre a una batteria da 4.800 mAh più generosa.

Infine, la variante Plus ha la tecnologia UWB (Ultra-Wideband), che manca agli altri due modelli, quindi chiunque abbia intenzione di utilizzare i Galaxy SmartTag o altre tecnologie che si basano su UWB, come le chiavi digitali delle auto, dovrebbe propendere maggiormente per questo device.

I telefoni hanno gli stessi chipset (Snapdragon 888 e Exynos 2100), lo stesso grado di protezione IP68 e opzioni di memoria quasi identiche senza spazio di archiviazione espandibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, S21 FE ha un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x anziché un'unità da 64 MP con zoom ibrido 3x e una fotocamera selfie da 32 MP con messa a fuoco fissa anziché un sensore selfie da 10 MP con messa a fuoco automatica. Quindi, il nuovo terminale è apparentemente superiore nell'acquisizione di scatti con teleobiettivo, mentre S21+ offre un'esperienza selfie migliore.

Infine, il flagship killer viene fornito con Android 12 e One UI 4, il che significa che dovrebbe beneficiare di un ulteriore anno di supporto del firmware.

L' FE è un'opzione molto più economica rispetto alla controparte S21+. Quale sarà la vostra scelta?