Samsung Galaxy S21 FE è appena stat individuato sul sito Web ufficiale Samsung; secondo le voci di corridoio che circolano sul web, il lancio sembra essere oramai imminente.

Samsung Galaxy S21 FE: sta già arrivando?

Il debutto del Galaxy S21 FE sembra avvicinarsi ora che il nome del telefono è stato individuato su un sito Web ufficiale Samsung (Messico). Il portale ha probabilmente aggiunto accidentalmente il nome del modello, anche prima del lancio. Ma la sua stessa menzione è una conferma che le fughe di notizie e le voci precedenti erano azzeccate. Abbiamo già riscontrato perdite di rendering del design per gentile concessione di OnLeaks. Abbiamo anche una buona idea delle specifiche del terminale. Ma l’ultimo sviluppo indica che la commercializzazione ufficiale del dispositivo non è lontano ora.

L’elenco di Samsung Galaxy S21 FE sul sito Web di Samsung Mexico è stato segnalato per la prima volta da GalaxyClub. L’elenco menziona chiaramente il nome Samsung Galaxy S21 FE. Quindi, a meno che la società non stia già lavorando su un dispositivo di quel modello, nessun sito web ufficiale offrirà prodotti speculativi.

Il rapporto afferma che il collegamento alla pagina per l’S21 FE attualmente ti reindirizza alla serie Galaxy S21. Le pagine dei prodotti in arrivo vengono aggiornate solo pochi giorni prima della data di lancio. Quindi, speriamo di saperne di più sul dispositivo da Samsung nelle prossime settimane.

I rendering trapelati ci fanno credere che il Galaxy S21 FE prenderà in prestito i suoi elementi di design dalla serie standard uscita a gennaio scorso. Il device sarà caratterizzato da un pannello in policarbonato sul retro con una struttura in metallo lucido. Il dispositivo avrà una tripla configurazione della fotocamera posteriore.

OnLeaks ha suggerito che il prodotto sfoggerà un display da 6,4 pollici, che molto probabilmente avrà la tecnologia AMOLED con supporto per una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il telefono verrà alimentato da Snapdragon 888 o Exynos 2100 SoC a seconda del mercato di riferimento. Potrebbe contenere fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sul fronte dell’immagine, Samsung dovrebbe offrire una tripla lente sul posteriore. Questo sistema dovrebbe includere un sensore primario da 12 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Non abbiamo ancora informazioni sulle dimensioni della batteria, sulla velocità di ricarica supportata e altro ancora. Ma non dovrebbe passare molto tempo prima di sentire di più dalla società sul dispositivo.

Samsung

Smartphone