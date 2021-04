L’anno scorso, Samsung ha rilasciato una nuova variante per la sua serie Galaxy S20 denominata “Galaxy S20 FE” (aka Fan Edition). Dopo una serie di indiscrezioni e rumor, la compagnia ha finalmente svelato l’ammiraglia più economica ad ottobre. Il dispositivo ha avuto un grande successo ed è diventato rapidamente uno degli smartphone più venduti dell’azienda dell’intero anno fiscale. Per questo motivo, un erede è più che certo. Abbiamo sentito molte indiscrezioni sul Galaxy S21 FE a partire dal mese febbraio, il che è un po’ sorprendente considerando che i modelli classici di Galaxy S21 standard sono stati ufficializzati a gennaio. Apparentemente, l’azienda non impiegherà troppo tempo per portare una Fan Edition della sua attuale serie di punta.

Ieri, il leakster Steve H, noto come OnLeaks, ha svelato che il design dello smartphone Fan Edition seguirà il linguaggio di design introdotto con il Galaxy S21 con un nuovo modulo fotografico. Questa volta, tuttavia, l’isola rettangolare si abbinerà al colore del pannello posteriore invece di avere una tonalità differente.

Le indiscrezioni suggeriscono che il telefono misurerà 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, tuttavia, lo spessore complessivo crescerà fino a 9,3 mm se si considera anche il blocco delle lenti. Il portatile sarà leggermente più grande del Galaxy S21 vanilla. La cornice sarà in metallo, mentre il pannello posteriore sarà in plastica e Samsung lo porterà con un effetto smerigliato per farlo sembrare meno economico.

Secondo recenti indiscrezioni, il nuovo smartphone debutterà un po’ prima del solito. La ragione? Samsung ha lanciato la serie Galaxy S21 molto prima del tradizionale programma di lancio di febbraio-marzo. Il trio di ammiraglie ha raggiunto il mercato il 14 gennaio. Quindi, non saremo sorpresi di vedere il Galaxy S21 ufficiale nei prossimi mesi. Il nuovo top di gamma potrebbe colmare il vuoto lasciato dall’assenza della serie Note ad agosto.

Non è una sorpresa vedere che l’OEM sudcoreano voglia attenersi a questo design in plastica, dopotutto, l’azienda è tornata su questo materiale con il Galaxy Note 20. La plastica smerigliata dell’azienda si è rivelata una scelta di grande successo. Alla fine, la compagnia ha bisogno di fare delle piccole rimodulazioni al fine di rendere questo Galaxy S21 FE più economico dei suoi fratelli tradizionali.

Secondo alcune indiscrezioni, il Galaxy S21 FE potrebbe essere dotato di uno schermo piatto da 6,4 pollici AMOLED. Inoltre, è probabile che arrivi con una risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento elevata. Ci sarà un ritaglio nel mezzo che fungerà da casa per lo snapper selfie. Spostandoci sul retro, il ritaglio rettangolare comprenderà un array di tre lenti. L’hype è a mille per il nuovo top di gamma low-cost del brand coreano.

