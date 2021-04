Quest’anno, Samsung dovrebbe rilasciare di nuovo un modello di smartphone top di gamma pensato per i fan (Fan Edition, n.d.r): il Galaxy S21 FE. Ma prima di ciò, l’azienda eliminerà dal commercio la variante Exynos del Galaxy S20 FE e porterà sul mercato una versione con Snapdragon 865, priva però, del modem 5G. Naturalmente, non verranno apportate modifiche al design. E il nuovo modello come sarà?

Galaxy S21: il Samsung che aspettiamo

La risposta a questa domanda è fornita dal noto insider della rete @OnLeaks. L’utente ha pubblicato online i rendering del Galaxy S21 FE; possiamo notare che il device avrà lo stesso design dell’attuale flagship Galaxy S21. Sul pannello frontale ci dovrebbe essere un pannello AMOLED piatto con una diagonale di 6,4 pollici e un foro rotondo per la fotocamera anteriore al centro della parte superiore dello schermo. La risoluzione dovrebbe essere FullHD + e la frequenza di aggiornamento dovrebbe essere 120 Hz.

Il terminale avrà una struttura avente dimensioni di 155,7 × 74,5 × 7,9 mm (9,3 mm tenendo conto della sporgenza della fotocamera principale). La lente posteriore ospiterà tre sensori di immagine e il flash LED al di fuori del modulo.

Lo smartphone dovrebbe disporre di un chip Snapdragon 888 o di un chipset Exynos 2100, 6/8 GB di RAM e una ricarica rapida da 25 W. Il Galaxy S21 FE dovrebbe essere disponibile in estate e, molto probabilmente, sarà presentato ad agosto per non lasciare i fan senza un nuovo smartphone durante il tradizionale tempo di rilascio dell’aggiornamento della linea Galaxy Note, che non avverrà quest’anno.

Ricordiamo che il precedente device è stato annunciato alla fine dello scorso anno, e abbiamo scoperto che Samsung ha promesso di rendere annuale la serie Galaxy FE. Non di meno, nel corso dell’estate non vedremo un nuovo Note; l’azienda ha deciso di sospendere – almeno per adesso – la produzione della gamma di phablet dedicata ai professionisti.

