Secondo i rapporti, Samsung Electronics, il più grande produttore di smartphone al mondo, sta pianificando il lancio dei suoi nuovi device top di gamma. I rumor emersi in rete affermano che la società presenterà il Galaxy S21 FE, il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3 ad agosto. I prezzi di questi dispositivi saranno competitivi e l’azienda tenterà di utilizzare questi modelli per espandere la propria quota di mercato nel settore della telefonia mobile.

Samsung Galaxy S21 FE, Z Fold3: tutti in un unico evento

La serie Samsung Galaxy S21 è stata messa in vendita in anticipo rispetto ai suoi predecessori. L’antenato del Galaxy S21 FE, il Galaxy S20 FE, è stato lanciato nell’ottobre dello scorso anno. Gli smartphone pieghevoli (Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip) sono stati rilasciati a settembre. Ciò significa che i nuovi modelli stanno arrivando prima del previsto.

Al momento, la data di lancio di questi dispositivi è solo un rumor. Non ci sono informazioni ufficiali sulla data di debutto di questi gadget Samsung. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità che la compagnia voglia svelare i suoi prodotti più velocemente per avere l’opportunità di conquistare il mercato.

Secondo gli esperti del settore, la mossa di Samsung è quella di colmare il divario nel mercato per la serie di punta del Galaxy Note. Vale la pena ricordare che la serie Galaxy Note viene solitamente elencata ad agosto di ogni anno. Tuttavia, Samsung ha da allora confermato che quest’anno non svelerà un modello Note. Al suo posto, la società rilascerà il Galaxy Z Fold 3 che utilizzerà l’iconica S Pen, la caratteristica chiave della serie Note.

Secondo i rendering del Galaxy S21 FE (tramite Onleaks), questo prodotto sembra essere identico al Galaxy S21. Tuttavia, avrà sicuramente un prezzo inferiore, il che è una buona notizia. Proprio come il telefono precedente, ci aspettiamo che l’S21 FE abbia una struttura in metallo con un corpo in vetro.

In termini di specifiche, il terminale dovrebbe essere dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 870. Questo smartphone dovrebbe utilizzare un display FHD + da 6,5 ​​pollici che supporta un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un sensore di impronte digitali sullo schermo.

Sul retro, questo dispositivo verrà fornito con una configurazione a tripla fotocamera. Avrà un sensore grandangolare da 12 MP, una camera super grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Per i selfie, ci sarà uno sparatutto da 32 MP. Sotto il cofano, dovremmo avere una batteria da 4500 mAh. Questa cella energetica dovrebbe supportare la fast charge ma non conosciamo la velocità esatta di ricarica.

