Samsung Galaxy S21 FE è senza segreti: cosa (non) sappiamo?

Il design del nuovo Samsung Galaxy S21 FE e i dettagli sulle sue opzioni di colore sono emersi online prima della sua presentazione ufficiale.

Samsung Galaxy S21 FE: ecco come sarà il design

È probabile che il Galaxy S21 FE (Fan Edition) arrivi presto sugli scaffali dei negozi. Prima del debutto, una serie di immagini è apparsa su Internet, dandoci un'idea di come potrebbe essere il design del pannello posteriore del prossimo smartphone.

Inoltre, il dispositivo è stato oggetto di numerose perdite e speculazioni ultimamente. La pagina di supporto del suddetto terminale è tornata online il mese scorso, suggerendo il suo imminente rilascio sul mercato.

Ora, nuovi dettagli sul Galaxy S21 FE sono emersi sul web sotto forma di immagini trapelate. Il pannello posteriore sembra adottare un design che ricorda quello dei pannelli posteriori degli smartphone della serie S21. A parte questo, le immagini emerse di recente mostrano una tripla fotocamera sul modulo posteriore. Come da tradizione, questo modulo appare nell'angolo in alto a sinistra della back cover.

S21 FE rear cover with a lot less watermark. pic.twitter.com/vj2xv66Hwe — Roland Quandt (@rquandt) November 1, 2021

Il noto leaker Roland Quandt (@rquandt) ha recentemente twittato alcune fotografie che ritraggono il design del pannello posteriore dello smartphone Galaxy S21 FE. Le immagini mostrano il pannello in quattro opzioni di colore, tra cui bianco, rosa, grigio e crema.

Il logo Samsung si trova nella parte inferiore del pannello, accanto ad alcune etichette normative. A parte questo, le foto hanno mostrato il design del modulo della fotocamera, con tre ottiche, ma il flash LED sembra essere al di fuori della configurazione in questione. Sebbene nulla sia ancora definitivo, pare che questo flagship killer dovrebbe diventare ufficiale al CES 2022.

L'expo dell'elettronica di consumo dovrebbe tenersi, come da tradizione, a Las Vegas, in Nevada, fra il 5 gennaio e l'8 gennaio 2022. Questa speculazione coincide con i rapporti precedenti che suggerivano un debutto del terminale previsto per i primi del prossimo anno.