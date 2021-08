Samsung Galaxy S21 FE è appena apparso all'interno del portale del Bluetooth SIG. Per chi non lo sapesse, sappiate che parliamo dello smartphone Samsung più atteso del 2021. Il dispositivo sarebbe dovuto arrivare insieme ai nuovi telefoni Galaxy Z, ma sfortunatamente, il suo arrivo è stato rimandato fino a ottobre. Prima del suo annuncio ufficiale, il prodotto è stato ora certificato da Bluetooth SIG.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ci siamo, manca poco

Il prossimo Samsung Galaxy S21 FE con i numeri di modello SM-G990B, SM-G990B_DS e SM-G990N è stato certificato da Bluetooth SIG. È interessante notare che, nonostante sia uno smartphone premium, il dispositivo verrà fornito con Bluetooth 5.0 e non con l'ultima versione 5.2.

A parte la versione Bluetooth, la certificazione non dice altro sul telefono. Ma poco importa: ad oggi, sappiamo quasi tutto sul Galaxy S21 FE tramite precedenti certificazioni e fughe di notizie di vario genere.

Si dice che il Galaxy S21 FE presenti un display AMOLED FHD + da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dovrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 o dall'Exynos 2100, a seconda delle regioni in cui verrà venduto.

Verrà fornito con una configurazione a tripla fotocamera da 12 MP, fotocamera selfie da 32 MP, moduli RAM fino a 8 GB di RAM, storage da 256 GB, un'interfaccia utente 3.1.1 basata su Android 11, batteria da 4.500 mAh, ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless rapida da 15 W e reverse charging da 4,5 W. Ultimo ma non meno importante, il Galaxy S21 FE sarà disponibile in quattro colori (grigio, verde chiaro, viola chiaro, bianco). Noi non vediamo l'ora di vederlo in commercio: voi?

