All'inizio di questa settimana, molti tipster hanno iniziato a sostenere che la produzione del Galaxy S21 FE fosse stata sospesa a causa di problemi con la catena di approvvigionamento. Samsung ha rapidamente smentito la voce affermando che, in realtà, la sua costruzione non era stata interrotta. Pertanto, il dispositivo dovrebbe arrivare – come da roadmap – nel terzo trimestre di quest'anno. Il suo debutto sembra avvicinarsi sempre più, poiché ha ricevuto certificazioni da autorità come TUV Rheinland e dalll'ente cinese 3C.

Samsung Galaxy S21 FE: in confezione un charger da 25W

I numeri di modello come SM-G990B, SM-G990N, SM-G990B e SM-G9900 che appartengono al Galaxy S21 FE sono apparsi nel database di TUV, ma l'elenco non contiene informazioni relative alle sue specifiche tecniche. Il modello SM-G9900 è stato avvistato anche presso il sito di certificazione 3C. Il potale rivela che si tratta di un device 5G che potrebbe essere dotato di un caricabatterie rapido da 25 W.

Anche il Samsung Galaxy S20 FE 5G che ha debuttato a settembre dello scorso anno è dotato di supporto per la ricarica rapida da 25 W. È probabile che l'S21 FE 5G possa supportare la ricarica wireless e la reverse wireless charge inversa come il modello precedente.

Alcuni rapporti hanno affermato che il terminale potrebbe essere un sostituto del telefono della serie Galaxy Note che non verrà lanciata quest'anno. Quindi, ci sono voci vaghe che suggeriscono che il dispositivo potrebbe arrivare con il supporto S Pen. Un recente rapporto ha affermato che potrebbe costare tra $ 625 e $ 720 in Corea del Sud. I rendering trapelati di Evan Blass hanno rivelato che sarà disponibile in più colorazioni: verde, bianco, blu, viola e grigio.

Non di meno, disporrà di un display AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici, di una fotocamera frontale da 32 megapixel, di tre camere fotocamere da 12 megapixel e del sistema operativo Android 11 basato su One UI. Il telefono con Snapdragon 888 dovrebbe essere disponibile nelle varianti da 6 GB e 8 GB di RAM. Può offrire fino a 256 GB di spazio di archiviazione e può attingere energia da una batteria da 4.500 mAh.

Il mese scorso è stato riferito che la produzione del Galaxy S21 FE inizierà a luglio. Si ipotizza che il telefono diventi ufficiale ad agosto, precisamente nel corso dell'evento Unpacked che si terrà (forse) il 3 del mese.

