Samsung Galaxy S21 FE: chi riceve Snapdragon, chi Exynos?

Il Samsung Galaxy S21 FE non è lo stesso in tutti i mercati e mentre alcune regioni ottengono la variante alimentata dal chipset Snapdragon 888, altre ricevono il modello Exynos 2100. Tuttavia, quest'anno, il nuovo smartphone Samsung Fan Edition rompe la tradizione e mescola un po' le cose per il sollievo dei clienti in Europa.

Samsung Galaxy S21 FE: noi otteniamo il SoC Qualcomm

Quest'anno, il Galaxy S21 FE sia negli Stati Uniti che in Europa è alimentato dal chipset Snapdragon 888 fornito da Qualcomm. Samsung ha livellato il campo di gioco per entrambi i continenti e, sebbene i clienti negli Stati Uniti siano abituati ai dispositivi Galaxy alimentati da soluzioni Qualcomm, i clienti europei non lo sono.

Alcune varianti del Galaxy S21 FE hanno ancora un SoC Exynos

La compagnia ha confermato che S21 FE ha lo stesso chipset Qualcomm sia negli Stati Uniti che in Europa, ma non ha detto molto sulle altre regioni. Tuttavia, come abbiamo detto prima, il telefono non è lo stesso ovunque, il che significa che dovrebbe esserci una variante Exynos da qualche parte. Ed è effettivamente così.

Samsung venderà la variante Exynos 2100 solo in alcune regioni selezionate. I clienti nella maggior parte dei mercati asiatici riceveranno il Galaxy S21 FE con il numero di modello “E”, che indica la presenza di un SoC Exynos 2100. Non è chiaro esattamente come la società dividerà le varianti Exynos 2100 e Snapdragon in Asia Paese per Paese, ma vi terremo informati non appena avremo scoperto di più.

I chipset Snapdragon 888 ed Exynos 2100 sono stati prodotti con un processo a 5 nm. Ognuno di essi ha un mix di otto core CPU (Cortex-X1, Cortex-A78, Cortex-A55). Il SoC Snapdragon 888 include un chip grafico Adreno 660, mentre la variante Exynos ha una GPU Mali-G78 MP14.

L'OEM coreano rilascerà il Galaxy S21 FE l'11 gennaio nella maggior parte dei mercati. In Europa, Regno Unito e Stati Uniti, il modello base dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costerà 749 € / 699 £ / 699 $. Volendo, si può preordinare su Amazon al prezzo di 769€.