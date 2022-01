Samsung Galaxy S21 FE 5G è su Amazon: promo PAZZESCA

Samsung Galaxy S21 FE 5G, dopo tanta attesa, finalmente è stato annunciato ufficialmente e adesso è disponibile in preordine su Amazon. La promozione di lancio non potrebbe essere più ghiotta: dopo l’acquisto, ricevi automaticamente in omaggio 70€ di buono da spendere sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce per comprare quello che vuoi.

Al momento sono disponibili tutti i 4 colori di lancio, quindi puoi scegliere quello che più ti piace fra Grafite, Lavanda, Verde Oliva e Bianco ed effettuare il preordine a 769€ per l’edizione con 128GB. Se consideri il cashback di 70€, il device ti viene appena 699€. Disponibili dal 7 gennaio, verranno spediti in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: preordine su Amazon

Così lungamente atteso, che a un certo punto si è pensato che non sarebbe più stato lanciato. Invece, alla fine il colosso sud coreano ha rilasciato il device e, in tempo record, l’ha reso disponibile in preordine.

Chi predilige Amazon per l’acquisto è certamente contento di sapere che la novità assoluta del momento è già disponibile in preordine sulla piattaforma e non solo. Samsung Galaxy S21 FE 5G porta con sé una promo con cashback da non sottovalutare. Ben 70€ di ritorno, in forma di buono su Amazon.it da spendere a piacimento.

Come ancitipato, le spedizioni dei preordini inizieranno subito, già a partire dal 7 gennaio, e saranno rapide e gratis. Al momento, tutte le colorazioni sono preordinabili in edizione 128GB a 769€ (699€, considerando il cashback):

Sii rapido e accaparratelo ora, di certo le diverse colorazioni dureranno pochissimo,