Samsung Galaxy S21 FE si mostra dal vivo, di nuovo

Il Samsung Galaxy S21 FE è il nuovo flagship killer dell'OEM sudcoreano ancora da rilasciare; la sua storia è stata alquanto turbolente poiché ha subito diverse battute d'arresto che hanno fatto sì che il suo debutto venisse posticipato di diversi mesi. È stato anche oggetto di numerose indiscrezioni, poiché la data di uscita prevista è stata spostata o annullata in precedenza.

Samsung Galaxy S21 FE sta arrivando, finalmente

In passato abbiamo visto le specifiche e i rendering del Galaxy S21 FE, ma grazie a un tweet appena pubblicato, ora sono state mostrate immagini dal vivo dello smartphone in questione. La presentazione della nuova ammiraglia coreana è prevista per gennaio 2022 durante il primo evento Galaxy Unpacked del nuovo anno.

SAMSUNG S21 FE 5G

It has plastics back

But it's light weight

no headphone jack

120hz display

Awesome camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt — Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) November 12, 2021

Le immagini dal vivo del device sono state inviate dall'utente Twitter @Abhisheksoni130 e non è chiaro quale sia la fonte diretta di queste foto. Da qui, sono stati rivelati alcuni dettagli importanti del telefono. Notiamo che il nuovo smartphone sfoggerà un design simile a quello del Galaxy S20 FE. Avrà un pannello AMOLED piatto da 6,4 pollici e un foro per la fotocamera frontale. La parte posteriore invece, presenterà una sporgenza della camera con tre moduli strutturati nella cornice laterale del dispositivo. A differenza dei terminali della line-up S21, la protuberanza del modulo fotogrfico è in tinta con la cover in plastica presente sul profilo posteriore.

Alcuni dettagli chiave non sono ancora stati confermati ufficialmente. Tuttavia, il Galaxy S21 FE sarà probabilmente dotato di una batteria da 4.500 mAh, mentre il dispositivo sarà alimentato dai chipset Snapdragon 888 di Qualcomm o dall'Exynos 2100 a seconda del mercato di riferimento.

Si dice che il prossimo Galaxy Unpacked si terrà fra due mesi, probabilmente in contemporanea al CES 2022. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il primo evento di Samsugn per il 2022 potrebbe tenersi per metà gennaio.