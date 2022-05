Samsung Galaxy S21 FE 5G: cinque motivi per comprarlo ORA (-250€)

Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma ad un prezzo super conveniente, oggi abbiamo una soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G, un super dispositivo premium dal prezzo low-cost. Da 769,99€ ve lo potete portare a casa a soli 528,66€ con spedizione gratuita nella colorazione White.

Non dimenticate che avrete anche la consegna celere con Prime in un solo giorno e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio CreditLine di Cofidis. Praticamente a questa cifra è da prendere al volo. Ora vi spieghiamo perché preferirlo ai competitor. Ecco cinque motivi per acquistarlo subito.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: un Best Buy senza fronzoli

In primo luogo, ha un processore super potente da top di gamma ma viene venduto ad un costo da midrange: questo fatto fa sì che Galaxy S21 FE disponga di un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Secondo punto: È un cameraphone dotato di un modulo fotografico composto da tre sensori in grado di scattare foto magnifiche in ogni scenario; fra le altre cose, citiamo la presenza di tre ottiche da 12+12+8 megapixel. C’è un comparto software davvero unico e ricco di features interessanti, il tutto coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Con la “portrait mode” realizzerete ritratti meravigliosi e potrete aggiungere effetti creativi per dare un tocco in più alle vostre immagini. Lo storage a bordo è di 128 GB così potrete archiviare senza problemi i vostri file preferiti.

Terzo motivo: pannello è una splendida unità Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici FullHD+: compatto, risoluto e perfetto in ogni scena quotidiana. Si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole.

Quarto punto: Il processore octa-core poi, vi garantisce un’esperienza utente di punta: reattivo nei giochi, veloce nel quotidiano, poco energivoro e la batteria vi durerà a lungo.

Motivo n.5: avrete anche il 5G.

Capite bene che a 528,66€ è da comprare al volo prima che terminino le scorte; fate presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.