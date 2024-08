Samsung Galaxy S21 FE 5G: c'è lo sconto distruggi-prezzo (-27%)

Samsung Galaxy S21 FE 5G, in questa fascia di prezzo, è uno smartphone Android che non può certo passare inosservato. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, questo dispositivo garantisce prestazioni sempre equilibrate, una navigazione 5G ultraveloce e un’esperienza fotografica di prim’ordine. Inoltre, la batteria a lunga durata permette di utilizzare il telefono senza preoccupazioni per tutto il giorno.

Su Amazon, Samsung Galaxy S21 FE 5G è in offerta con un incredibile sconto del 27%: oggi puoi acquistarlo a soli 399 euro invece dei consueti 547 euro.

Maxi offerta per Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G monta un favoloso display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva di altissima qualità. Il lettore di impronte digitali integrato nel display rende lo sblocco sicuro e immediato. Con il processore Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, lo smartphone garantisce performance di ottimo livello.

La tripla fotocamera posteriore (12 MP + 12 MP + 8 MP) e la fotocamera frontale da 32 MP permettono di realizzare scatti di notevole qualità. Grazie alla connettività 5G, potrai navigare a velocità stellari e goderti i tuoi contenuti senza alcun rallentamento. Per finire, la batteria da 4500 mAh determina una lunga autonomia per coprire agevolmente l’intera giornata.

Non perdere questa opportunità: aggiungi subito al carrello Samsung Galaxy S21 FE 5G e risparmia il 27% sul prezzo iniziale, ricevendo lo smartphone velocemente a casa con spedizione gratis.