Samsung ha rilasciato la sua ultima serie di punta a gennaio di quest’anno. Dal lancio di questi dispositivi, l’azienda ha rilasciato un paio di aggiornamenti OTA per questi dispositivi. L’ultimo udpate per la serie Galaxy S21 è ora disponibile. Questo software include miglioramenti alla fotocamera e alle funzioni di ricarica rapida di questo dispositivo. Il numero di versione dell’aggiornamento è G9910ZCU2AUDA e porta anche una patch di sicurezza Android.

Galaxy S21: cosa cambia con il nuovo firmware?

Per gli utenti in Cina, Samsung ha annunciato che China Mobile non gestisce più l’assistente 5G. Pertanto, l’applicazione non è più disponibile. Secondo il feedback degli utenti della comunità Galaxy, dopo questo updaet, la resistenza del dispositivo è migliorata notevolmente. Il punteggio di corsa migliora e la fluidità del sistema è di gran lunga superiore a prima. Tuttavia, il sistema ha ancora alcuni bug insignificanti che potrebbero richiedere attenzione in seguito. Questo aggiornamento è attualmente disponibile per Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra.

Secondo un recente rapporto, Samsung fornirà almeno quattro anni di aggiornamenti per tutti gli smartphone lanciati nel o dopo il 2019. Ciò include tutti i suoi telefoni Galaxy delle serie Z, S, Note, A, M, XCover e Tab. Inoltre, ciò implica che non meno di 130 smartphone riceveranno aggiornamenti per i prossimi quattro anni. Vale la pena notare che Samsung specifica chiaramente gli “aggiornamenti di sicurezza” qui. In altre parole, la società non sta parlando di importanti aggiornamenti del sistema operativo.

Finora, Samsung ha promesso tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android per le sue ammiraglie. Questo non è il caso di molti dei suoi mid-range. Ci sono però alcune eccezioni. Il Galaxy A51, ad esempio, uno dei dispositivi Samsung più venduti, riceverà tre importanti aggiornamenti Android. Questo dispositivo è arrivato sul mercato con Android 10 e ha già Android 11. Pertanto, riceverà aggiornamenti per Android 12 e Android 13.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 5G: tutti i prezzi

Samsung

Samsung Galaxy S21 5G

Smartphone