Secondo un recente rapporto realizzato da una società di ricerca, sembra che il Samsung Galaxy S21 Ultra costi il 7% in meno rispetto al Galaxy S20 Ultra. Ovviamente ci riferiamo ai prezzi per la produzione e realizzazione di un dispositivo premium come il flagship dell’OEM sudcoreano.

Samsung Galaxy S21 Ultra: i costi di produzione sono più bassi

Il costo di produzione di un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G costa circa 533 dollari USA, circa il 7% in meno rispetto al suo predecessore, il Galaxy S20 Ultra 5G; questo è quanto riportato da un’analisi BoM.

Lo studio arriva da Counterpoint Research, che ha affermato che la serie Galaxy S21 ha una struttura dei costi ottimizzata con un prezzo dei dispositivi compreso tra 400 e 600 dollari USA. La riduzione dell’importo è aiutata anche dal modem 5G integrato nel chipset principale, che semplifica il nuovo sistema e aiuta l’azienda a risparmiare denaro. Inoltre, il gigante tecnologico sudcoreano che adotta il processore interno Exynos 2100 consente anche una maggiore efficacia in termini di costi.

L’ecosistema di Samsung ha contribuito fino al 63% del costo totale BoM (distinta base) per l’edizione internazionale. Sebbene il dispositivo abbia un costo di produzione inferiore, ha anche registrato ottime vendite in mercati come Europa e Nord America. Il volume delle spedizioni complessive della serie nel solo febbraio è stato del 22% superiore rispetto alla serie Galaxy S20 del 2019, raggiungendo oltre 3,4 milioni di unità nelle spedizioni. Il rapporto ha aggiunto che il Galaxy S21 e il Galaxy S21 + sono stati i modelli più orientati al segmento di fascia medio-alta, con riduzioni dei costi BoM di circa il 12-13% rispetto ai loro predecessori, Galaxy S20 e Galaxy S20 +.

Parv Sharma, analista di ricerca, ha commentato i prezzi aggressivi della serie Galaxy S21 affermando che:

In linea con il calo dei prezzi, Samsung è riuscita a bilanciare abilmente le prestazioni rispetto al costo. Ha apportato un miglioramento significativo alla potenza di calcolo con le piattaforme mobili basate su processo a 5 nm, Snapdragon 888 o Exynos 2100 a seconda del mercato di vendita, e ha anche introdotto un design rinnovato per il dosso della fotocamera posteriore.

