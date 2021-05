Il nuovo modello entry level della gamma 2021 di flagship di casa Samsung si chiama Galaxy S21 5G ed è un prodotto veramente fantastico: complice il suo form factor e il suo design, questo telefono è in grado di conquistare tutti. Il suo prezzo appetibile poi, è un ulteriore fattore di scelta assai determinante. Oggi, grazie alla promo del giorno, è presente su Amazon a 866€, con un risparmio netto sul prezzo di listino di oltre 60€. Non di meno, è venduto e spedito dal sito di e-commerce, pertanto si può godere di tutte le garanzie del caso, nonché della spedizione immediata e gratuita. Per chi volesse, segnaliamo la possibilità di acquistarlo pagando a rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis.

Samsung Galaxy S21 5G: una scelta.. top!

Difficile trovare un motivo per non amare questo device: il pannello è un’unità AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate adattivo da 120 Hz.

Sotto la scocca batte un potente processore Samsung Exynos 2100; tale CPU è costituita secondo un processo architettonico a 5 nanometri e garantisce un’autonomia da fuoriclasse al device e prestazioni incredibili. Il tutto è abbinato a banchi RAM da 8 GB e a memorie veloci da 256 GB, purtroppo non espandibili mediante microSD.

Il comparto fotografico prevede una selfiecam incastonata in un foro sul pannello anteriore e tre sensori sul modulo posteriore. Il suddetto elemento vanta una colorazione gold che fa da contrasto alla tinta rosa satinata della back cover.

La batteria è una cella energetica da 4000 mAh con fast charge ma attenzione: non vi è il caricatore nella scatola, pertanto vi consigliamo di dotarvi di uno esterno.

Samsung Galaxy S21 5G arriva con Android 11 e la skin One UI 3.1 sotto la scocca e l’azienda assicura ben 3 anni di major update e 4 anni di aggiornamenti mensili volti a proteggere il device da malware e virus. A questo prezzo poi, è un vero e proprio affare. Ve lo lascerete sfuggire?

