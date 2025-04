Samsung Galaxy S20 è arrivato al capolinea: stop a tutti gli aggiornamenti

Quando un dispositivo viene presentato al pubblico, il suo ciclo di vita è già segnato, che si tratti di uno smartphone qualunque o di un modello iconico come il Samsung Galaxy S20, ormai giunto alla fine del supporto ufficiale.

La serie dei Samsung Galaxy S20, composta dalle unità S20, S20+ ed S20 Ultra, non riceverà più né aggiornamenti del sistema operativo e né patch di sicurezza. Un capitolo che si chiude, lasciando spazio alle nuove generazioni di smartphone.

Samsung scrive la parola fine sui Galaxy S20

Samsung ha sempre garantito un certo periodo di supporto per i suoi dispositivi, ma il livello di assistenza varia a seconda del modello considerato ed al periodo in cui è stato rilasciato. Attualmente, l’azienda promette fino a sette anni di aggiornamenti per i telefoni più recenti, garantendo sia miglioramenti software che protezioni contro le minacce informatiche. Tuttavia, Samsung Galaxy S20, lanciato prima che venisse adottata questa politica di assistenza, ha beneficiato solo di quattro anni di supporto. Un limite che, pur essendo comune per molti dispositivi di quegli anni, può sembrare piuttosto breve considerando gli standard odierni.

Dal sito ufficiale di Samsung emerge infatti che i modelli della serie Galaxy S20 sono stati rimossi dalle liste dei dispositivi ancora coperti dagli aggiornamenti periodici. L’unica eccezione è rappresentata dal Samsung Galaxy S20 FE, una versione più economica che, pur seguendo lo stesso schema quadriennale, godrà ancora di qualche aggiornamento di sicurezza nei prossimi mesi.

La fine del supporto ufficiale, ovviamente, non significa che i telefoni smetteranno di funzionare da un giorno all’altro. Tuttavia, senza aggiornamenti di sicurezza, diventa più difficile difendersi dalle vulnerabilità che emergono costantemente nel panorama digitale. Per chiunque possieda uno di questi modelli, potrebbe essere il momento giusto per valutare l’upgrade verso un più recente smartphone Samsung, o di qualunque altra azienda dovesse incuriosirvi.