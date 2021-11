Samsung Galaxy Note20: arriva la One UI 4 Beta

Il programma di test della One UI 4.0 Beta relativo ai business-flagship del 2020 di Samsung, i Galaxy Note 20, è ora attivo nel Regno Unito.

Cosa cambia con la nuova One UI 4.0 Beta per Samsung Galaxy Note20?

Dopo aver rilasciato l'aggiornamento One UI 4.0 Beta per la serie Galaxy S20 nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Samsung ha aperto il programma One UI Beta per Galaxy Note 20. Il programma è attualmente disponibile in UK e potrebbe presto essere pubblicato in altri mercati, tra cui quello cinese, tedesco, indiano, sudcoreano e americano.

I possessori di Note 20 e Note 20 Ultra nel Regno Unito interessati a testare la versione beta dell'aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12 possono iscriversi al programma installando l'app Samsung Members, accedendo utilizzando il proprio account Samsung e toccando sul banner del programma One UI Beta nella home page. La compagnia potrebbe presto aprire il programma One UI 4.0 Beta anche per i recenti Z Flip 3 e Z Fold 3.

Poiché si tratta di un update beta, potrebbero esserci molti bug e problemi di prestazioni. Vi consigliamo di eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di installare questo major release sul vostro smartphone.

L'interfaccia utente 4.0 offrirà molte nuove funzionalità, un design della UI rinnovato e una migliore privacy e sicurezza. Ci saranno temi di colore ispirati al Material You di Google, che potrete anche utilizzare per personalizzare la tavolozza dei colori del vostro smartphone in base al colore dello sfondo della schermata iniziale. Ci saranno anche app stock migliorate, tra cui Samsung Internet e Keyboard.

L'azienda ha anche incluso nuovi widget, un linguaggio di progettazione dei widget migliorato e persino un nuovo stile per il selettore degli elementi sulla home screen.

Il nuovo software vi consentirà di fare di più direttamente dalla schermata di blocco, inclusa la commutazione dell'uscita audio, la registrazione della voce e il controllo degli eventi del calendario. Non di meno, la compagnia ha anche abilitato la modalità Ritratto per gli animali domestici, esteso il limite di tempo di acquisizione dei Single Take e migliorato la scansione dei documenti.

Altre app e funzionalità come Always-On Display, AR Emoji, Bixby, Bixby Routine, Calendario, Dark Mode, Cura dispositivo, Galleria, Editor di immagini, I miei file e Samsung Health sono state migliorate e ridisegnate. Samsung ha anche migliorato il design e l'usabilità dell'ombra delle notifiche e di molto altro ancora.

Il nuovo software offre anche vari strumenti per controllare la vostra privacy. Con l'utilizzo delle autorizzazioni, potrete vedere quando ogni app accede a informazioni sensibili come fotocamera, posizione e microfono.

