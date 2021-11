Samsung sta sviluppando le RAM per i device del futuro

Samsung è la prima azienda a sviluppare una DRAM LPDDR5X da 14 nm più veloce ed efficiente per i telefoni di punta di nuova generazione. Scopriamo insieme le caratteristiche.

Samsung DRAM LPDDR5X: cosa cambia?

L'OEM sudcoreano Samsung Electronics ha appena annunciato la sua nuova DRAM LPDDR5X. La compagnia è la prima nel settore a sviluppare il modulo di memoria di nuova generazione che è più veloce ed efficiente rispetto ai banchi di memoria virtuale visti in precedenza.

Stiamo parlando del primo modulo di memoria del settore basato sul processo a 14 nm. Inoltre, la memoria è una DRAM da 16 gigabit Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) che sarà presente nei prossimi smartphone di punta che verranno lanciati nel corso del prossimo anno. In precedenza, avevamo persino segnalato che anche il nuovo Xiaomi 12 sarebbe stato dotato di memoria LPDDR5X coadiuvata dal SoC Qualcomm Snapdragon 898 di nuova generazione.

Oltre agli smartphone, l'ultima DRAM dell'azienda sarà presente anche in applicazioni di servizi dati ad alta velocità tra cui 5G, intelligenza artificiale (AI) e metaverso.

SangJoon Hwang, Senior Vice President e Head of DRAM Design Team di Samsung, ha dichiarato che “Negli ultimi anni, i segmenti di mercato iperconnessi come l'AI, la realtà aumentata (AR) e il metaverso, che si basano su un'elaborazione dati su larga scala estremamente veloce, hanno in rapida espansione”.

Ha inoltre aggiunto che “Il nostro LPDDR5X amplierà l'uso della memoria ad alte prestazioni e bassa potenza oltre gli smartphone e porterà nuove funzionalità alle applicazioni edge basate sull'intelligenza artificiale come server e persino automobili“. In particolare, la memoria virtuale LPDDR5X dell'azienda offrirà una velocità di elaborazione più veloce del previsto, consumando quasi il 20% in meno di energia rispetto alla precedente soluzione LPDDR5. In poche parole, questo dovrebbe avvantaggiare le prossime generazioni di smartphone della compagnia coreana. Sarà presente anche sul Galaxy S22?