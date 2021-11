Galaxy S22 Ultra: le nuove foto leak lasciano senza fiato

Mentre Samsung ha ormai tutto in ordine per avviare la produzione di massa della serie Samsung Galaxy S22, in queste ore il famoso e affidabile leaker Jon Prosser svela una serie di foto leak su Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ecco Samsung Galaxy S22 Ultra in alcune foto

Il modello premium della tanto attesa serie di smartphone di fascia alta – il suo arrivo è previsto per la seconda settimana di febbraio 2022 -, vanta alcune similitudini con un'altra serie ormai nel cuore dei fan: Samsung Galaxy Note. Infatti, scorrendo le foto leak su Samsung Galaxy S22 Ultra, è praticamente impossibile non notare lo slot per riporre la S Pen all'interno dello smartphone, allo stesso modo di quanto offerto da ogni modello della serie Galaxy Note.

Frontalmente il display di Samsung Galaxy S22 Ultra si presenta con un profilo leggermente curvo lungo i lati – addio ai vecchi rumor che parlavano di un pannello flat -, mentre sul retro i designer del colosso sudcoreano hanno deciso di rimuovere quella sorta di continuità tra l'isola della fotocamera e il telaio preferendo invece un approccio più pulito.

Secondo Prosser lo smartphone di Samsung sarà munito dei seguenti sensori:

1 sensore principale da 108 MP – lo stesso che si dice darà del filo da torcere a Samsung e Apple;

1 sensore ultra grandangolare da 12 MP;

1 sensore telescopico da 10 MP con zoom 3x;

1 sensore telescopico da 10 MP con zoom 10x.

Sono ancora assenti alcune informazioni chiave sullo smartphone di Samsung, ma a quanto punto è ormai chiaro che nelle prossime settimane avremo modo di conoscere ogni dettaglio sul top di gamma dell'azienda di Seul.