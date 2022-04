Samsung Galaxy Note 9: quanti altri aggiornamenti riceverà?

La notizia che Samsung ha interrotto definitivamente il supporto software per Samsung Galaxy S9 potrebbe aver fatto venire un po' di ansia a chi, ancora oggi, possiede e utilizza Samsung Galaxy Note 9 e teme che non riceverà più altri aggiornamenti.

In base alle informazioni ufficiali relative a Samsung Galaxy Note 9, sappiamo che l'ex top di gamma continua a ricevere update di sicurezza a cadenza trimestrale – sebbene non sono più previste nuove versioni di Android.

Quanti aggiornamenti continuerà a ricevere Samsung Galaxy Note 9?

Ebbene, considerando quanto fatto dal colosso sudcoreano con la serie Samsung Galaxy S9 dopo un supporto software durato ben 4 anni, ci sono molte probabilità che Samsung Galaxy Note 9 subirà lo stesso destino nei prossimi mesi, più o meno all'inizio del Q4.

L'azienda potrebbe “festeggiare” il quarto anno di Samsung Galaxy Note 9 (cadrà il prossimo mese di ottobre) per ringraziare quanto fatto dal device e interrompere definitivamente il supporto software.

In alcuni casi il device potrebbe continuare a ricevere qualche aggiornamento qua e là in caso fossero scoperte falle di sicurezza di una certa entità, ma non ci aspettiamo che il device continuerà a ricevere aggiornamenti software a cadenza regolare dopo il mese di ottobre.

Quali sono le alternative?

Se Samsung Galaxy Note 9 è ancora il vostro smartphone principale e vi state guardando attorno alla ricerca di un degno sostituto, avete due strade davanti a voi:

In entrambi i casi si tratta di ottimi smartphone di fascia alta, ma ovviamente il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra rappresenta la scelta ideale se si è alla ricerca di un device nuovo di zecca e con 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza assicurati.

