Samsung Galaxy Note 8: è finita, non riceverà più supporto

Probabilmente, lo smartphone Samsung Galaxy Note 8 è noto per essere il modello della rivincita dopo l'incidente del Note 7. (Per chi non lo sapesse, quest'ultimo ha avuto un problema con la batteria che ha causato esplosioni accidentali.) Lo sappiamo: per qualsiasi smartphone, è abbastanza difficile entrare nel mercato come modello di follow-up se il predecessore non ha avuto una buona reputazione. Ma fortunatamente, questo telefono ha conquistato il cuore dei clienti ed ha registrato ottime vendite. Adesso però, l'azienda ha annunciato che il periodo di supporto ufficiale per la macchina in questione è terminato e non verrà più aggiornato.

Samsung Galaxy Note 8 non sarà mai più aggiornato

È interessante notare che non molto tempo fa, l'OEM sudcoreano ha rilasciato una dichiarazione molto frizzante: con questa, la società ha affermato che avrebbe fornito almeno tre importanti aggiornamenti del sistema operativo nel corso della loro vita per molti dei suoi device di punta. Adesso vediamo che il tanto amato Galaxy Note 8 non è incluso nel suddetto elenco.

Il Samsung Galaxy Note 8 è stato rilasciato nel 2017 con un design nuovo di zecca e una doppia camera al seguito. È sul mercato da più di 4 anni, ma Samsung è riuscita a rilasciare solo due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android per questo terminale. Ha persino saltato l'aggiornamento di Android 10 One UI 2.0.

Tuttavia, l'azienda ha fornito aggiornamenti di sicurezza quadriennali per il Note 8 fino ad ottobre dello scorso anno. L'update di sicurezza di agosto di quest'anno è stato l'ultimo per il suddetto device. Dopo questo però, leggiamo che non riceverà più il supporto ufficiale da parte dell'azienda.

Purtroppo, anche la serie Galaxy Note vive in uno stato di incertezza. Il nuovo modello è stato rinviato più volte e sembra che verrà sostituito del tutto dal futuro S22 Ultra.

Per quanto riguarda la gamma stessa, sembra che Samsung abbia interrotto questo progetto. Si legge che oltre 200.000 fan hanno firmato una petizione chiedendo alla compagnia di riportare in auge questa serie. Staremo a vedere.

