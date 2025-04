Samsung Galaxy M56 è più vicino che mai: l'influenza di S25 Edge si vede

Samsung ha ufficializzato l’arrivo del Galaxy M56, uno smartphone mid-range che punta tutto su design, fotocamera e intelligenza artificiale.

L’appuntamento con il lancio del Samsung Galaxy M56 è fissato per il 17 aprile: su Amazon è già attiva la pagina dedicata che svela alcuni dettagli tecnici.

Samsung Galaxy M56: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy M56 si presenta con un profilo ultrasottile di 7,2 mm e un peso di 180 grammi, senza rinunciare a una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 45W. La tendenza verso profili sempre più slim è evidente, anche in vista del prossimo arrivo di Samsung Galaxy S25 Edge. Ma tornando all’M56, la resistenza è garantita dal Gorilla Glass Victus+ su entrambi i lati, mentre lo schermo Super AMOLED+ promette luminosità elevata e bordi ridotti del 26% rispetto al modello precedente.

Samsung Galaxy M56 può contare su un triplo modulo fotografico posteriore, che comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), in compagnia della lente grandangolare da 8 MP e del sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore, invece, è da 12 MP, con possibilità di registrare video HDR. Su Samsung Galaxy M56 non mancano le funzioni AI, tra cui Object Eraser per rimuovere elementi indesiderati. Conferme anche per il Nightography, una modalità dedicata alle foto in condizioni di luce scarsa.

Secondo le anticipazioni, Samsung Galaxy M56 sarà equipaggiato con il chipset Exynos 1480, abbinato a 8 GB di RAM, e funzionerà con Android 15 e l’interfaccia One UI 7. Le performance sono state testate su Geekbench, dove il prototipo ha mostrato prestazioni in linea con le attese per un mid-range di fascia alta.

Inizialmente, Samsung Galaxy M56 sarà disponibile solo in India, ma è molto probabile che in seguito debutti anche in altri mercati.