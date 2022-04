Samsung Galaxy M53 5G UFFICIALE, con super fotocamera da 108 MP

Un po' in sordina, Samsung ha deciso di presentare un nuovo dispositivo di fascia medio-alta che, però, non va a completare la linea Galaxy A recentemente ufficializzata. In questo caso, parliamo del Galaxy M53 5G.

Per specifiche hardware, il telefono ricorda molto Galaxy A73 5G ma in una versione più “contenuta”. Allo stesso tempo, Samsung Galaxy M53 5G mantiene la fotocamera da 108 MP, vero fiore all'occhiello dello smartphone.

Samsung Galaxy M53 5G: caratteristiche tecniche

Come detto, in molti lo considerano una sorta di Galaxy A73 5G “economico”. I due smartphone Samsung hanno in comune un sensore fotografico principale da 108 MP ed un ampio display Super AMOLED Plus con diagonale di 6,7 ​​pollici, FullHD+ e con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. Normale quindi che, almeno a prima vista, le due unità risultino molto simili fra di loro.

Differenze importanti sotto la scocca, a cominciare dal chipset. Ufficialmente non è stato rivelato ma, tenendo conto delle anticipazioni, Samsung Galaxy M53 5G dovrebbe essere alimentato dal processore Dimensity 900 (e non dallo Snapdragon 778G presente sui telefoni della gamma Galaxy A). Sono entrambi processori a 6 nm, ma lo Snapdragon ha una migliore struttura della CPU ed una GPU più potente.

Per il suo Galaxy M53 5G, Samsung ha scelto una sola configurazione di memoria che comprende 128 GB di storage interno (espandibile tramite microSD) e 6 GB di memoria RAM. Tornando alle fotocamere, oltre al sensore da 108 MP ci sono una fotocamera ultrawide da 8 MP, un sensore macro da 2 MP ed uno di profondità da 2 MP. Non manca però la fotocamera selfie da 32 MP.

Infine, a bordo del dispositivo troviamo l'immancabile modulo della batteria con capacità di 5000 mAh (diventato ormai uno standard). Per adesso, l'azienda sudcoreana non ha divulgato informazioni circa i prezzi e la disponibilità del suo nuovo Samsung Galaxy M53 5G: lo smartphone dovrebbe comunque arrivare sul mercato nelle colorazioni blu, verde e marrone.